«Mūziķim «Ielu mūzikas diena» ir labs treniņš, kas liek pārvarēt neērtumu – viens pats sāc, var teikt no nulles bez skatītajiem, bet, protams, ir lieliski, ka skatītāji, skanot priekšnesumam, rodas arvien vairāk un vairāk. Interesanti vērot, kā viņiem sāk iepatikties trombona spēle. Kad es vēl spēlēju Nacionālo Bruņoto spēku orķestrī, tad kolēģi vasarās, ziemās un atvaļinājumos brauca uz Vāciju spēlēt un nekad mani neņēma līdzi. Bet Rīgā es gan uzspēlēju ar prieku un man patīk, ka šeit ir iespēja pamēģināt visiem, kas nekad nav spēlējuši, jo ir interesanti būt «aci pret aci» ar savu klausītāju. Prieks, ka šis pasākums pulcē ielu muzikantus no visas Latvijas, jo tad var redzēt, cik to ir daudz,» atklāj mūziķis Intars Busulis, kas ne pirmo gadu piedalās kā ielu mūziķis, spēlējot trombonu.