Rozalla aicina uz «SWH Flash Back» burziņu

Zambiešu izcelsmes deju mūzikas izpildītāja Rozalla galvenokārt pazīstama ar trīs hitiem – «Faith (In The Power Of Love)», «Are You Ready To Fly» un, protams, «Everybody's Free (To Feel Good)», kas klajā nāca pašā 90. gadu sākumā. Jau 14. jūlijā dziedātāja uzstāsies Radio SWH «Flash Back» burziņā Rīgā, kas rīkots par godu radiostacijas 25 gadu jubilejai. Noskaties Rozallas aicinājumu.