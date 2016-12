LSO aicina savus klausītājus uz dzirkstošu Vecgada kokteili

Ar diviem svētku koncertiem 29. un 30. decembrī pulksten 19 koncertzālē «Lielais dzintars» Liepājas Simfoniskais orķestris diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā ieskandinās jaunā, 2017. gada gaidīšanu kopā ar Elīnu Šimku, Daumantu Kalniņu, Zigfrīdu Muktupāvelu, Egīlu Šēferu un Uldi Marhilēviču.

Koncertprogrammā ar nosaukumu «Vecgada kokteilis» skanēs dažādas populāras melodijas neparastā salikumā. Koncertā būs dzirdamas gan populāras filmu melodijas, gan iemīļotas akadēmiskās kompozīcijas, gan nu jau par klasiku kļuvuši latviešu komponistu skaņdarbi. Baudīt varēs gan «New York, New York» no Martina Skorsēzes kinofilmas «Ņujorka», Enio Marikones «Gabriēla oboju» no kinofilmas «Misija» ar Džeremiju Aironu un Robertu de Niro galvenajās lomās, Nikolaja Rimska-Korsakova «Kamenes lidojumu», fanfaras un tēmu no kinofilmas «Zvaigžņu kari», Vitorio Monti «Čardašu», gan arī citas pasaulslavenas melodijas, arī latviešu autoru – Raimonda Paula, Zigfrīda Muktupāvela, Ulda Marhilēviča un Jēkaba Jančevska darbus.

Diriģents Kaspars Ādamsons par gaidāmo koncertu stāsta: «Atbilstoši koncerta nosaukumam «Vecgada kokteilis» klausītāju uzmanībai piedāvāsim plašu spektru ar daudzveidīgām mūzikas pērlēm. Spožo solistu plejādi šajos sava veida zvaigžņu karos redzēsiet gan viņiem un mums ierastos ampluā, gan vairākos muzikālos pārsteigumos, bez kuriem gadu mijā neiztikt.»

Elīna Šimkus. Foto: Aigars Prūsis

Par nedaudz nenopietnu, Jaunā gada sagaidīšanai piederīgu noskaņu rūpēsies koncerta vadītājs – Dailes teātra aktieris Lauris Subatnieks. Koncerta režiju veido Dailes teātra aktieris Gundars Silakaktiņš, savukārt gaismu mākslinieks ir Mārtiņš Feldmanis. Koncertā piedalīsies arī ģitārists Māris Kupčs, basists Aivars Meijers, sitaminstrumentālists Artis Orubs un pianists Normunds Kalniņš.

«Šis koncerts būs īpašs ar neparastu muzikālo salikumu, ar to, ka kopā būs sapulcējušies dažādu žanru mākslinieki, kuri iepriecinās publiku ar savām iemīļotākajām gadumijas noskaņai atbilstošām kompozīcijām,» saka koncerta režisors Gundars Silakaktiņš.