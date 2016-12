LNSO aicina uz dzirkstošu Vecgada koncertu

Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris gada nogales koncertiem sarūpējis aizraujošu un dzirkstošu Vecgada noskaņu programmu ar diviem intriģējošiem viesiem no Somijas – slavenāko un izcilo somu džeza pianistu Īro Rantala un, iespējams, jaunāko somu orķestra vadoni Klauss Mekele. Koncerta programmā Brāmsa «Ungāru dejas», Dvoržāka «Slāvu dejas» un Mocarta populārākais klavierkoncerts. Koncerti notiks 28., 29. un 30. decembrī plkst. 19 Lielajā ģildē.

Īro Rantala ir ekscentrisks, stilīgs, vitāls. Viņu klausīties ir patīkami, un viņa spēle ir gana daudzveidīga, lai koncertos netrūkstu pārsteigumu. Rīgā mēs ceram sagaidīt tos gan Īro Rantalas solosniegumā, gan arī Mocarta populārā Domažora klavierkoncerta atskaņojumā. Šo Mocarta koncertu katrs atpazīs pēc ļoti populārās otrās daļas, ko joprojām šad tad atpazīst kā kinofilmas «Elvīra Madigana» skaņuceliņu. Kā Mocarts uzšķilsies spoža somu džeza pianista pirkstos – to uzzināsim LNSO Vecgada koncertos.

Par Brāmsa un Dvoržāka slavenajām un publikas iemīļotajām simfoniskajām dejām Klauss Mekele saka: «Šajā mūzikā ir bagāta krāsu pasaule un daudzveidīgs izteiksmīgums no dzirkstīm un jautrības līdz skumjām un melanholijai, un tas viss savienots ar plašām melodijas līnijām un enerģētiski piesātinātu dejiskumu – lūk, tāpēc manā ieskatā šie Brāmsa un Dvoržāka darbi ir tik lieliski.»

Klauss Mekele

Klauss Mekele sācis mūzikas studijas kā čellists, patlaban rosīgi pievēršas diriģēšanai un jau 20 gadu vecumā radījis plašu rezonansi, diriģējot dzimtās zemes dižākos orķestrus, tostarp «Helsinku filharmoniķus», «Turku filharmoniķus», Ostrobotnijas kamerorķestri un Kupio simfonisko orķestri, turklāt visi šie kolektīvi vēlas strādāt ar Klausu Mekeli arī turpmākajās sezonās. 2015.–2016. gada sezonā Klauss Mekele spoži debitēja ar Gēteborgas simfonisko orķestri, «Tamperes filharmoniķiem», Tapiola Sinfonietta un izcili vadīja «Helsinku filharmoniķus» Helsinku festivālā koncertā.

Šajā sezonā līdztekus koncertiem ar Somijas vadošajiem orķestriem Klauss veiks ieskaņojumu ar Somijas Radio SO. Turklāt nule tapis zināms, ka viņš izvēlēts par Esas Pekas Salonena asistentdiriģentu «Nībelunga gredzena» iestudējumā Somijas Nacionālajā operā, sākot ar 2019. gadu.

LNSO Vecgada koncertu solista - džeza pianista Īro RANTALAS vārds ir labi pazīstams džeza mūzikas interesentiem. Tie, kas bijuši viņa koncertos, stāsta, ka Rantalas skatuves šarms esot spēcīgs, attiecības ar publiku ciešas un klavierspēle fascinējoša. Īro Rantala mācījies džezu Sibēliusa akadēmijā un Manhetenas mūzikas skolā.

Kopš 2011. gada Rantalas ieraksti nāk klajā vienā no Eiropas vadošajām džeza izdevniecībām ACT, un šī skaņu ierakstu nama mājaslapā par pianistu teikts, ka viņam raksturīga «inteliģence, humors, daudz sentimenta, neparedzamas idejas un smalka klavierspēles tehnika». Vācijas ierakstu kritiķi novērtēja CD Lost Heroes (2011) kā gada labāko džeza albumu, un 2012. gadā Rantala tika pie Vācijas prestižās ECHO balvas kā gada labākais citzemju džeza pianists.

Īro Rantalas talants sevišķi spilgti izpaudies tvartos My History of Jazz (ko iederīgi caurvij Rantalas variācijas par Baha «Goldberga variācijām») un My Working Class Hero (Džona Lenona dziesmu pārveidi). Viņš veicis ierakstus arī ar Iiro Rantala String Trio, kur piedalās poļu vijolnieks Adams Baldiks un horvātu čelliste Asja Valčiča. Savu jaunāko tvartu How Long Is Now? Rantala ieskaņojis kopā ar ievērojamo pasaules klases sitaminstrumentālistu, Latvijas klausītājiem labi zināmo Pīteru Erskinu un zviedru basistu Larsu Danielsonu, kurš bijis «Rīgas ritmu» muzikālais viesis.

Francijas izdevuma Jazz News aprakstnieks Fransisko Kruss saka: «Rantalas mūzikā baroks, svings, fusion, tango, bops, rāms džezs un regtaims sadzīvo ar melanholiju un labu devu ironijas. Klausīties Īro Rantalu ir kā lasīt viņa literārā alter ego Arto Pāsilinnas darbus.» (Blakusminot, latviski izdoti daži visai sulīgi Pāsilinnas teksti – «Zaķa gads» un «Desmit rīvītes»).

Iepriekš Vecgada koncerta programmā izsludinātais itāļu pianists Stefano Bollani atcēla savu dalību koncertos Rīgā neparedzētu privāto apstākļu dēļ.