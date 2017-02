«Sinfonietta Rīga» un Latvijas Radio koris ieskandinās Elbas filharmoniju

Ceturtdien, 9. februārī, Elbas filharmonijas Lielajā zālē Valsts kamerorķestris «Sinfonietta Rīga» un Latvijas Radio koris ar Sigvardu Kļavu pie diriģenta pults atklās garīgās mūzikas festivālu «Lux Aeterna». Festivāla atklāšanas koncertā vācu publikas vērtējumam tiks piedāvāta pasaulslavenā igauņu komponista Arvo Perta (Arvo Pärt) izcilākie sakrālās mūzikas skaņdarbi.

Vien mēnesi pēc 21. gadsimta grandiozākā Eiropas kultūras monumenta – Elbas filharmonijas atklāšanas, neatslābstošā starptautiskās uzmanības centrā esošo koncertnamu steigs ieskandināt arī redzamākie latviešu profesionālās mūzikas kolektīvi – «Sinfonietta Rīga» un Latvijas Radio koris diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā.

Debitējot Elbas filharmonijā, abiem kolektīviem uzticēta nozīmīga misija - garīgās mūzikas festivāla «Lux Aeterna» atklāšana. Vēl gluži jauneklīgais muzikālais forums, kas Hamburgas koncertzālēs un dievnamos pulcē klausītājus vien trešo gadu, ar pilnām tiesībām šogad iemirdzēsies arī jaunajā koncertnamā. Festivāls, kas iecerēts kā pretspars ziemeļu ziemas grūtsirdībai un ir veltīts cilvēka iekšējās saskaņas meklējumiem, šogad savus klausītājus aicinās ar skanīgu, skaidri vēstošu moto – «Mūzikas festivāls dvēselei».

«Mums, latviešiem, tas ir liels gods būt vieniem no pirmajiem, kas ieskandinās Elbas filharmoniju. Es to gribētu salīdzināt ar olimpiskās lāpas nešanu - misiju, ko mēs veicam ar dziļu pateicību tam cilvēka garīgajam spēkam, kas viņu spēj pacelt augstāk par ikdienas sodrējiem. Šī lāpas uznešana Elbas mūzikas templī, rokrokā un domās ar dievišķo Perta mūziku, ir neapšaubāmi viens no nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas Radio kora un Sinfonietta Rīga radošajā darbībā. Un vienīgi žēl, ka šis gara un dvēseles templis neatrodas šeit, bet gan Vāczemē, senajā Hanzas pilsētā Hamburgā, kas savā būtībā ir tik radniecīga un līdzīga Rīgai», par vēsturisko notikumu izsakās diriģents Sigvards Kļava.

«Lux Aeterna» atklāšanas koncertā klausītāju sirdis tiešā un pārnestā nozīmē būs pavērstas Baltijas virzienā. Latviešu mūziķi atskaņos viena no mūsdienās pasaulē atzītākā komponista, igauņa Arvo Perta majestātiska miera caurstrāvoto mūziku. Koncertā izskanēs pavisam deviņi skaņraža opusi: Solfeggio, Fratres, Nunc dimittis, Salve Regina, Da pacem Domine, «Siluana dziesma», «Igauņu šūpļa dziesma», kā arī 2010. gadā tapušais muzikālais šedevrs «Adam’s Lament» – pārsteidzošs garīgā spēka vēstījums, kas savulaik iemūžināts skaņu ierakstā, bet Latvijas Radio korim un Sinfonietta Rīga atnesis pasaules atzinību - prestižo Grammy ierakstu balvu.

«Sinfonietta Rīga». Foto: Publicitātes

Britu laikraksta The Guardian muzikālajā apskatā par godalgoto ierakstu savulaik pausts: «Ortodoksālo dziedājumu stilā, ēteriskajos stīgu rakstos un blīvajās vokālajās tekstūrās apvienoti Perta visbiežāk izmantotie kompozīcijas paņēmieni, tomēr šoreiz spilgtu kontrastu un krāsu ir krietni vairāk. Šajā ierakstā Latvijas Radio koris, Vox Clamantis un «Sinfonietta Rīga» komponista ieceri spējuši veikt ar apbrīnas vērtu apņēmību».

Festivāls «Lux Aeterna» turpināsies teju trīs nedēļas, kopumā piedāvājot 21 koncertprogrammu, kurās akadēmiskās mūzikas meistardarbi mīsies ar sensitīviem garīgās pieredzes un skanisko vibrāciju eksperimentiem, pārstāvot muzikālo žanru daudzveidību: sākot no elektronikas, tālo austrumu muzikālās pieredzes, līdz pat folkmūzikai. Festivāla nozīmīgāko muzikālo notikumu vidū izceļams Festivāla atklāšanas koncerts ar Baltijas sakrālo vēstījumu un Latvijas mūziķu dalību, britu operas apvienības Mahagony četru stundu meditācija iekšējās apskaidrības operā «Lost in Thought», bet festivāla izskaņā - Bendžamina Britena muzikālā performance «Curlew River» ar britu tenoru Īenu Bostridžu (Ian Bostridge) titullomā.

Elbas filharmonija tiek uzskatīta par vienu no pasaules izcilākajiem un arhitektoniski izteiksmīgākajiem koncertnamiem. Svinīgās atklāšanas koncertā, klātesot Vācijas Federatīvās republikas prezidentam Joahimam Gaukam un bundeskanclerei Angelai Merkelei, tā savas durvis publikai vēra š. g. 11. janvārī. Elbas filharmonija izvietota Hamburgas Spīķeru rajonā Elbas upes pussalā un ir uzbūvēta uz esošās astoņstāvīgās spīķeru celtnes pamatnes. Kopā ar galveno virsbūves daļu, kuras fasādes risinājumā izmantoti stikla paneļi, ēka sasniedz 26 stāvu augstumu un ir augstākā apdzīvojamā Hamburgas celtne. Ēku projektējis Šveicē bāzētais arhitektu birojs Herzog & de Meuron, kuru realizēto projektu klāstā minami tādi ievērojami objekti kā Londonas Tate Modernās mākslas muzeja rekonstrukcija, Pekinas Olimpiskais stadions u.c. Savukārt jaunās koncertzāles akustisko risinājumu projektējis japāņu akustikas speciālists Jasuhisa Tojota (Yasuhisa Toyota), kurš iepriekš strādājis pie līdzīgiem projektiem Parīzes filharmonijā, Losandželosas Volta Disneja koncertzālē un Santorī koncertzālē Tokijā.

Plašāk ar festivāla «Lux Aeterna» programmu var iepazīties festivāla oficiālajā mājas lapā.

LASI CITUR: www.lux-aeterna-hamburg.de