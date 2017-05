Jūlijā notiks viduslaiku festivāls «Vivat Curlandia!»

15. jūlijā un 16. jūlijā Bauskas pilī, rātsnamā un Bauskas Sv.Gara baznīcā notiks Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivāls «Vivat Curlandia!», kurā viduslaiku un renesanses mūziku atskaņos mūziķi no Latvijas, Lietuvas, Spānijas, Austrijas, Itālijas un Francijas, informēja pasākuma rīkotāji.

Dalību festivālā apstiprinājuši izcilais viduslaiku mūzikas ansamblis «Eloqventia» no Spānijas, senās mūzikas ansamblis «Chiaroscuro» no Lietuvas, starptautiski atzītais senās mūzikas ansamblis «Neymann Ensemble», kurā ir dalībnieki no Latvijas, Austrijas un Itālijas, seno deju grupa «Galms», arfiste un retorikas, vēsturisko žestu speciāliste Katerina Antonenko, klavesīnists Ernests Neimanis, Ilze Grēvele, Agnese Kanniņa-Liepiņa, Laura Šarova, Anatolijs Grindenko, Māris Kupčs un Valmieras drāmas teātra aktieris Ivo Martinsons. Īpaši izceļams ir Parīzes viduslaiku institūta «Centre de musique médiévale de Paris» leģendārais viduslaiku mūzikas ansamblis «Alla Francesca», kurš sniegs savu pirmo koncertu Latvijā, noslēdzot festivāla desmit koncertu maratonu 16.jūlija vakarā, uzsver pasākuma rīkotāji.

Festivāla atklāšana notiks 15. jūlija pēcpusdienā Bauskas rātsnama pagalmā ar teatrālu uzvedumu, bet tās pašas dienas vakarā Bauskas kultūras centrā notiks pirmatskaņojums Latvijā - 1600. gadā sarakstītā Džulio Kačīni opera «Eiridīke». Operas sižeta pamatā ir grieķu mitoloģijas leģendārais stāsts par mūziķi Orfeju, kurš devies uz pazemes valstību, lai glābtu savu mīļoto sievu Eiridīki, kuru nāvīgi sakodusi čūska.

Tiem, kuriem tuvāka deja, 16. jūlijā būs iespēja vērot seno deju grupas «Galms» koncertprogrammu «Festa vita» jeb «Dzīves svinēšana», kas balstīta uz Džona Pleiforda grāmatas «Angļu deju meistars» izdevumu, kas pirmo reizi izdots 1651. gadā.