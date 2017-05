Koncertzālē «Cēsis» augustā norisināsies festivāls «LNSO vasarnīca»

Foto: Anrijs Požarskis

Ar daudzveidīgu programmu koncertzālē «Cēsis» no 25. augusta līdz 27. augustam notiks Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestra (LNSO) festivāls «LNSO vasarnīca», informē LNSO pārstāve Dagnija Dižbite-Svarinska. Viņa sacīja, ka festivāla atklāšanas koncerta programmu 25.augustā plkst.20 apmeklētāji uzzinās vien ierodoties uz to, taču to atskaņos «Sinfonietta Rīga» Normunda Šnē vadībā.