Emīla Dārziņa jauktais koris gūst panākumus Vācijā

Emīla Dārziņa jauktais koris no 2. līdz 7. jūnijam piedalījās starptautiskā koru konkursā Marktoberdorfā, Vācijā un spēcīgā konkurencē ieguva augsto trešo vietu. Kori diriģēja Agnese Urka un Kristofers Volšs.

"Novērtējums Marktoberdorfas konkursā sniedza lielu gandarījumu, jo tas ir lielisks augsta līmeņa konkurss, kur šogad piedalījās 15 kori no 10 pasaules valstīm un četriem kontinentiem. Konkursa laikā bija ne tikai sacensības gars, bet arī brīnišķīga iespēja uzstāties kopā ar citiem koriem skaistās Bavārijas baznīcās un izjust skatītāju mīlestību,» atzina diriģents Kristofers Volšs. Savukārt diriģente Agnese Urka teica, ka «neaizmirstamas emocijas deva I. Ramiņa «Pūt, vējiņi» dziedāšana kopā ar «ONE» kamerkori no Singapūras».

Starptautiskais koru konkurss Marktoberdorfā notiek no 1989. gada ik pēc diviem gadiem un šogad tas notika piecpadsmito reizi. Tajā piedalījās kori no ASV, Indonēzijas, Singapūras, Filipīnām, Argentīnas, Norvēģijas, Francijas, Vācijas, Slovēnijas un Lietuvas. Uzvaru dalīja kamerkoris «Nova» no Norvēģijas un Georgia State University Singers no ASV.

Reklāma

No Latvijas līdz šim godalgotas vietas konkursā iegūt bija izdevies koriem «Ave Sol» (1991), «Dzintars» (1992), «Versia» (1995), «Kamēr...» (1999), un «Balta» (2015), un tagad laureātu pulkam ir pievienojies arī Emīla Dārziņa jauktais koris.

Aizvadītā sezona Emīla Dārziņa jauktajam korim ir bijusi koncertiem un notikumiem bagāta. Pagājušā gada vasarā koris ieguva pirmo vietu Špitālas koru konkursā, Austrijā. Emīla Dārziņa koris regulāri koncertē Latvijā, kā arī piedalījās Nacionālā teātra izrādē "Raiņa sapņi».

14. jūnijā plkst. 19.00 Sv. Jāņa baznīcā, Rīgā koris piedalīsies komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltītā koncertā «Klusiņām jūra tek…», kur uzstāsies kopā ar Latvijas Kultūras akadēmijas jaukto kori «Sola» un orķestri «Rīga». Piemiņas dienai veltītais koncerts ir bezmaksas.

Kora dalību konkursā atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Saistītie raksti