No baroka līdz romantismam Rundāles pilī

Diriģents A.Veismanis koncerta programmu sadalījis tematiski – pirmajā daļā skanēs Vīnes klasiķu Jozefa Haidna un Volfganga Amadeja Mocarta skaņdarbi, kā arī vācu romantiskās operas pamatlicēja Karla Marijas fon Vēbera koncertino klarnetei ar orķestri Mibemolmažorā op. 26, kur solo spēlēs jaunais klarnetists Artūrs Perts. Savukārt Mocarts būs pārstāvēts ar koncertāriju «Bella mia fiamma», kuru dziedās Latvijas Nacionālās operas soprāns Laura Teivāne – Liepājā dzimusī dziedātāja 2016.gadā bija nominēta Latvijas Lielajai mūzikas balvai kategorijā «Gada jaunais skatuves mākslinieks». Pirmajā daļā viņas izpildījumā skanēs arī ārija «Aure chete,verdi allori…» no Haidna operas «Svētceļnieks Orlando», bet LSO izpildījumā klausītāji varēs baudīt Haidna pēdējās un, kā viņš pats uzskatīja, labākās operas «Armīda» uvertīru, kā arī uvertīru operai «Neapdzīvota sala».

Otrajā daļā diriģents A.Veismanis ar mūzikas starpniecību ļaus klausītājiem pārcelties vēl senākos laikos, piedāvājot trīs skaņražu darbus. Vācijā dzimušais agrīna klasicisma franču un itāļu operu komponists Kristofs Vilibalds Gluks sarakstīja ap 50 operu, bet viena no zināmākajām un arī mūsdienās regulāri iestudēta ir niansētā sengrieķu mīta interpretācija «Ifigenijā Tauridā». Koncertā skanēs šīs operas ievads, Ifigenijas ārija un mežonīgo skitu dejas.

Operas rakstīja arī itāļu baroka mūzikas komponists Antonio Vivaldi. LSO izpildījumā skanēs uvertīra operai «Bažazē», bet L.Teivāne dziedās āriju no operas «Džustino». Visbeidzot klausītājiem būs iespēja ielūkoties vēl viena baroka laika komponista, francūža Žana Filipa Ramo daiļradē, baudot Folijas āriju no viņa operas «Plateja», kā arī nobeigumu no operbaleta «Izsmalcinātās svešzemes». Interesanti, ka Ramo bija ne tikai komponists, bet arī mūzikas teorētiķis, un viņa 1722. gadā izdotais «Traktāts par harmoniju» kļuva par pamatu harmonijas mācībai mūzikā.