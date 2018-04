Koncertciklu «Pasaule Lielajā dzintarā» atklās amerikāņi «Absolute Ensemble»

«Absolute Ensemble» ir starpdisciplinārs elektroakustiskais ansamblis no Ņujorkas. Šķiet, 1993. gadā ansambļa izveidotājam Kristianam Jervi piemitusi teju pārlaicīga nojausma par klasiskās mūzikas nākotnes attīstības ceļu - tā viņu jau pirms 25 gadiem mudinājusi izveido ansambli, ko American Record Guide nodēvējis par «iespējams valdzinošāko un virtuozāko mūsdienu ansambli». Apvienība koncertējusi visa pasaulē un savulaik saņēmuši prestižo Grammy nomināciju kategorijā «Labākā mazā ansambļa performance».

Karsti burbuļojošs džeza, klasiskās mūzikas un pasaules mūzikas savienojums ar virtuozitātes dzirksti raksturo katru no desmit «Absolute Ensemble» izdotajiem ierakstiem un dalībnieku veidotajiem oriģinālmūzikas projektiem – no Argentīnas tango līdz Baha mūsdienu interpretācijām veltītās programmas veidotas sadarbojoties ar plašu mūziķu klāstu visa pasaulē. Apvienībās jaunākā programma Absolute Club piedāvā ieskatu deju mūzikas attīstībā no aizvadītā gadsimta 20. gadiem līdz pat mūsdienām. Svings, rokenrols, ambientā mūzika, house un hiphopa ritmi piepildīs Liepājas koncertzāli, bet programmu atklās diskžokeja un producenta Džīna Prickera (Gene Pritsker) īpaši Liepājas koncertam veidotais dīdžejsets.

Kristians Jervi FOTO: Publicitātes

«Absolute Ensemble» internacionālajā sastāvā ir mūziķi, kuru saknes meklējamas Japānā, Vācijā, Krievijā, Grieķijā, Amerikā un Igaunijā: Dāvids Rozenblats (David Rozenblatt, perkusijas), Silvija Ilvesa (Silvia Ilves, čells), Mičijo Suzuki (Michiyo Suzuki, klarnete), Klemenss Rofners (Clemens Rofner, bass), Heili Rozina (Heili Rosin, flauta), Rīvo Kalismā (Riivo Kalismaa, oboja), Džīns Prickers (Gene Pritsker, ģitāra, elektronika), Maiks Seltzers (Mike Seltzer, trombons), Čārlijs Porters (Charlie Porter, trompete), Miltjadis Papastamu (Miltiades Papastamou, vijole). Diriģents un producents - slavenās igauņu mūziķu dzimtas atvase Kristians Jervi (Kristjan Järvi).

Programmas īpašais viesis un solists būs pianists un elektroniskās mūzikas pārstāvis Frančesko Tristano (Luksemburga). Guvis teicamu izglītību Ņujorkas Džuljarda skolā, apdāvinātais pianists ir viens no uzrunājošākajiem muzikālo robežu pārkāpējiem. Būdams uzticīgs intelektuālai deju mūzikai, ar klavieru un sintezatoru palīdzību Tristano veido iespaidīgas skaņu kolāžas, brucinot iedomātās robežas starp klasiskiem un populāriem žanriem. Viņš nolauž pa lauskai no vecmeistaru skaņceltnēm, aizņemas pa tehno impulsam no pūļu piepildītām deju grīdām un veido savu skaņas ainavu, kur skatiens sniedzas aiz vismaz četriem apvāršņiem.

Sēdvietas nav numurētas un klausītāji koncertu varēs baudīt brīvā atmosfērā, izvēloties sēdvietu vai vietu deju laukumā. Biļetes par 15 eiro nopērkamas koncertzāles «Lielais dzintars» informācijas centrā, Biļešu paradīzes kasēs un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv. Skolēniem, studentiem, pasniedzējiem, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm un grupām pieejamas atlaides. Koncertu ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Liepājas pašvaldības atbalstu organizē SIA «Lielais dzintars».

