Sīvā konkurencē Belvederes konkursā uzvar Dienvidkorejas tenors

10. jūnijā, Dzintaru koncertzālē noslēdzās 37. Starptautiskais Hansa Gabora Belvederes jauno operdziedātāju konkurss. 147 dalībnieku konkurencē pirmo vietu ieguva tenors Sungo Kims (Sungho Kim) no Dienvidkorejas. Otro vietu – bass Georgioss Aleksandross Stavrakakis (Georgios Alexandros Stavrakakis) no Grieķijas, bet trešo vietu – tenors Pāvels Petrovs no Baltkrievijas.