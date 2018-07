Tuvojas klasiskās mūzikas festivāls «Šalc»

Simfoniskās mūzikas noslēguma koncertos Salut d’Amour, kas notiks 19. jūlijā Ventspils teātra namā «Jūras vārti», 20. jūlijā Liepājas koncertnamā «Lielais dzintars» un, sadarbībā ar Cēsu Mākslas festivālu, 22. jūlijā Cēsu Pils parkā Latvijas festivāla orķestris Karela Marka Šišona vadībā atskaņos Riharda Vāgnera operas «Rienci» majestātisko uvertīru un bezgala valdzinošo, populāro, dramatisko un maigo mūziku no Sergeja Prokofjeva baleta «Romeo un Džuljeta». Koncertā piedalīsies Marina Rebeka, un viņas sniegumā dzirdēsim Vēstules skatu no Pētera Čaikovska operas «Jevgeņijs Oņegins» un citus izcilus operu fragmentus. Koncerta īpašais brīdis – valsts simtgades godinājums ar Jāņa Mediņa slaveno Āriju no Trešās orķestra svītas. Šo latviešu simfoniskās mūzikas simbolu jaunā veidolā licis pieredzējušais Liepājas diriģents un aranžētājs Jēkabs Ozoliņš – starp orķestra instrumentiem viņš ieaudis vokalīzi sievietes balsij, un jaunās versijas pirmatskaņotājas gods būs Marinai Rebekai. Festivāla noslēguma koncerti norisinās cikla «Dzimuši Latvijā» ietvaros.