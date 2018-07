Dziedātājs Vils Arendels (Will Arundell) pēdējā laikā kļuvis par vienu no talantīgākajiem jaunajiem mūziklu aktieriem. Studējis dziedāšanu Karaliskajā Ziemeļu mūzikas koledžā un aktiermākslu Gildforda aktieru skolā. No viņa nesenajiem panākumiem jāmin piedalīšanās televīzijas filmā The killer beside me un mūziklu izrādēs Jekyll and Hyde Frankfurtes angļu teātrī. Vils spēlējis arī Tibalta lomu Šekspīra Romeo un Džuljetā. Viņa balss dzirdama britu mūziklu ierakstos Elysium un Pandora.