«Amber Muse» vasaras ballīšu sezona uz kuģa sāksies 2. jūnijā

Piektdien, 2. jūnijā uz kuģa «Vecrīga» klāja notiks pirmā no trim «Amber Muse’s Das Boot» ballītēm. Ekskluzīvā četru stundu garajā ceļojumā pa Daugavu varēs tikt vien 150 cilvēki, jo vietu skaits uz klāja ir ierobežots. House un tech mūziku spēlēs Rīgas projekts Taran & Lomov, Samaan no Ziemeļīrijas un jaunais Holandes duets «Cheese & Co».

«Pirmo Das Boot mēs aizvadījām pirms pieciem gadiem - 2012. gadā - un ir forši redzēt, cik plašam elektroniskās mūzikas fanu lokam šīs ballītes ir kļuvušas par tradīciju un spēcīgi asociējas ar vasaras sākumu,» stāsta Bogdan Taran un Max Lomov.

Bogdans un Makss visu pavasari ir cītīgi strādājuši studijā, un jūnijā viens no jaunajiem skaņdarbiem ar pseidonīmu «Taran & Lomov» tiks izdots britu izdevniecībā W&O Street Tracks kopā ar britu hausmūzikas leģendas Terry Farley ierakstu. Tāpat vasarā viņi gatavo izdošanai savu EP pašu vadītajā skaņu ierakstu kompānijā Amber Muse. Ballītes setā būs dzirdami vairāki no jaunajiem darbiem.

Par citiem pasākuma Das Boot party dalībniekiem kļūs mākslinieki no ārzemēm. Viens no tiem - Samaan no Ziemeļīrijas, kurš tiecas spēlēt tehno skanējumu un kurš ballītei uz Daugavas ir apsolījies radīt sezonai atbilstošu noskaņojumu. Divi citi mākslinieki ir gados jauni holandieši Cheese & Co, kuri enerģētiski spēlē deep un house mūziku.

Uzkāpšana uz klāja sāksies plkst. 22, došanās ceļā no piestātnes plkst. 22:30 un reiss turpināsies līdz plkst. 02 (bez apstāšanās). Kuģis Vecrīga ir pietauvots pie Akmens tilta (pretī RTU).

Biļetes iepriekšpārdošanā pieejamas on-line (www.residentadvisor.net/event.aspx?972030) sākot no 7€ (+ komisija) vai uz kuģa Vecrīga. Tālrunis uzziņām +371 29 896 138. Pie ieejas biļešu cena (ja būs pieejamas brīvas vietas) - 15€. Resident Advisor mājas lapā iespējams iegādāties biļetes uz visiem trīs gaidāmajiem Das Boot party vasaras sezonas pasākumiem. Cena 18€ (+komisija). Pasākuma datumi: 2. jūnijs, 22. jūlijs un 12. augusts.

