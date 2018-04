Bārs «I Love You» aicina uz Mūzikas veikalu dienas tirdziņu un koncertu

Mūzikas ierakstu tirdziņš bārā «I Love You» (Vecrīgā, Aldaru ielā 9) darbosies no pulksten 14:00 līdz pēdējam viesim. Tajā par izdevīgām cenām varēs iegādāties apgāda «I Love You Records» izdevumus CD un vinila plašu formātā. Kolekcionāriem tiks piedāvāti arī daži retumi – vairāku albumu vinila plašu testa preses vienā eksemplārā. Izdevniecības katalogā ir Ewert and The Two Dragons, Alises Jostes, Super Besse, Laika Suns, Židrūns, Sibyl Vane, Momend, Pienvedēja piedzīvojumu, MaiNekk, Mona De Bo, Parára, Zebra Island, Iiris un citu mākslinieku ieraksti.

Pulksten 22 vakaru turpinās dueta «Tehnikums» uzstāšanās, bet pēc koncerta pie DJ pults stāsies Normunds Vucāns. Ieeja pasākumā bez maksas.

Record Store Day kustību pirms 10 gadiem sāka vairāku ASV neatkarīgo mūzikas veikalu īpašnieki un ar īpašiem ierakstu izdevumiem, izpārdošanām un koncertiem tā tiek atzīmēta aprīļa trešajā sestdienā. Kustības dibinātāji vēsta, ka pašlaik tajā iesaistījušies daudzi tūkstoši veikalu, mūzikas izdevniecību un mākslinieku visos kontinentos, izņemot Antarktīdu.

