Rīgā jūlijā atgriežas metālisti «Cannibal Corpse»

Klubā «Melnā piektdiena» 21. jūlijā plkst.20 notiks ASV «death metal» žanra grupas «Cannibal Corpse» koncerts, liecina paziņojums kluba mājaslapā. Pērnā gada novembrī grupa laida klajā savu 14 albumu «Red Before Black» un izlaida video dziesmai «Code of the Slashers». Koncertā uz skatuves kāps vokālists Džordžs Fišers, basģitārists Aleks Vebsters, ģitāristi Robs Barets un Pats O'Braiens, kā arī bundzinieks Pols Mazurkevičs.