Koncerta apskats: «Dark Tranquillity» Rīgā

Piektdien, 28. aprīlī naktsklubā «Melnā piektdiena» viesojās Zviedrijas melodiskā death metal giganti «Dark Tranquillity», popularizējot savu vienpadsmito studijas albumu «Atoma», kas tika izdots 2016. gada 4. novembrī. Pirms vakara galvenajiem vaininiekiem uz skatuves kāpa iesildītāji - Vācijas melodiskā death/doom metal grupa «Nailed to Obscurity». Lielākajai daļai Latvijas publikas šī bija pirmā sastapšanās ar šo grupu, tomēr pirmā tikšanās reize aizritēja gan veiksmīgi - entuziasms bija vērojams gan uz skatuves, gan arī skatītāju rindās.

«Melnā piektdiena» nebija stāvgrūdām pilna, tomēr cilvēku bija gana daudz, kas lika nojaust, ka «Dark Tranquillity» cienītāju Latvijā netrūkst.

Šī nojausma apstiprinājās jau ar pirmajām «Dark Tranquillity» uzstāšanās minūtēm - grupa Latvijā tika uzņemta ar vētrainu atbalstu un pulsējošu enerģiju.

Foto: Kristaps Bricis

Koncerta sākumā «Dark Tranquillity» vokālists Mīkaels Stanne (Mikael Stanne) atgādināja par iepriekšējo grupas ciemošanos Latvijā (2007. gada vasarā «Metalshow Open Air» festivālā), norādot, ka iepriekšējā reize tehnisko problēmu dēļ neesot bijusi tā labākā pieredze, apsolot, ka piektdienas koncertā tas tikšot labots.

Tas arī tika izdarīts, un ar uzviju. Koncerta sākumā bija dzirdamas dziesmas no jaunākā grupas ieraksta «Atoma», kam sekoja vairākas kompozīcijas no grupas iepriekšējiem albumiem, bet koncerta beigu daļā izskanēja vēl dažas dziesmas no jaunākā «Dark Tranquillity» veikuma.

Skatītāju ovāciju pavadībā grupas dalībnieki skatuvi pameta, bet pēc brīža, atbildot uz skatītāju skaļo sajūsmu, atgriezās, lai noslēgtu koncertu ar «Misery's crown» - par vienu no grupas lielākajiem «grāvējiem» uzskatāmo dziesmu no 2007. gada ieraksta «Fiction».

Prieks par koncertu nepārprotami bija jūtams ne tikai skatītāju rindās, bet arī pašos «Dark Tranquillity» dalībniekos - koncerta laikā Mīkaels Stanne vairākas reizes veltīja atzinīgus vārdus aktīvajai un skaļajai Latvijas publikai. Savukārt

koncerta beigās grupas dalībniekiem no skatuves nogāja plati smaidīdami un ar solījumu Latvijā atkal atgriezties.

Šis noteikti bija viens no labākajiem pēdējā laikā «Melnajā piektdienā» notikušajiem koncertiem gan atmosfēras, gan skaņas kvalitātes ziņā.

Rīgā «Dark Tranquillity» ieradās no Polijas, bet pēc koncerta «Melnajā piektdienā» grupas koncerttūre turpināsies Igaunijā un Skandināvijā.

Koncertu sērija noslēgsies ar koncertiem Ziemeļamerikā šā gada oktobrī.

1989. gadā dibinātā «Dark Tranquillity» ir viena no vecākajām, joprojām aktīvajām Gēteborgas metālmūzikas «pirmā viļņa» grupām.