Imani koncertzālē «Palladium»

29. aprīlī pārpildītā koncertzālē «Palladium» ar sava jaunā albuma «The Wrong Kind Of War» programmu viesojās franču soulmūzikas dziedātāja Imani (Imany). Aplūko foto no koncerta! Kā iesildītājs uzstājās pašmāju jaunais dziedonis «The Ludvig».

Reizēm dziesmas ceļi ir neizdibināmi. Imani sacerēto skaņdarbu Don’t Be So Shy pirms kāda laika ievēroja divi krievu dīdžeji - Dmitrijs Filatovs un Aleksejs Osokins, uztaisīja tai jaunu diskohausa remiksu, un pārsteidzošā kārtā dziesma kļuva par topu grāvēju. Spotify šis remikss noklausīts vismaz 130 miljonus reižu! Pati Imani ir izbijusi profesionāla modele, un apveltīta ne tikai ar skaistu, zemu balss tembru, bet arī daiļu ārieni. Dziedātāja, kuras īstais vārds ir Nadja Mladžalo (Nadia Mladjalo) dzimusi netālu no Marseļas, kurp viņas ģimene bija pārcēlusies no Komoru salām. Agrā jaunībā meitene bija aktīva sportotāja, ar labiem rezultātiem trenējās augstlēkšanā. Vēlāk viņas pievilcību novērtēja Ford modeļu aģentūra un turpmākos septiņus gados viņa strādāja uz mēles. Tomēr mūzika ņēmusi virsroku.

Mūzikas kritiķi par Imani nav sajūsmā, bet publika Rīgā domā citādi!

-->



























































































Aizvērt "Imany" koncerts koncertzālē "Palladium" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET