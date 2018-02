«Depeche Mode» ar kārtējo izpārdoto koncertu satricina Arēnu

«The grabbing hands, grab all they can,» («Grābjošas rokas, grābj visu, ko var») šīs otrdienas vakarā grupas «Depeche Mode» 1983. gada singla «Everything Counts» rindas pēdējo dienu korupcijas, finanšu skandālu gaismā, koncertā visticamāk katrā no mums rezonēja jo īpaši. Katra šās britu sintpopa apvienības viesošanās Latvijā ir svētki, «Arēna Rīga» vienmēr pārpildīta līdz pašai augšai, un arī šis koncerts, kas norisinājās jaunākā studijas albuma - grupas politiskākā ieraksta «Spirit» (skat. albuma recenziju) turnejas «Global Spirit Tour» ietvaros, nebija izņēmums.

Nesenākā grupas viesošanās datējama ar 2014. gadu, kad uz Rīgu «depeši» bija atveduši tolaik aktuālā ieraksta «Delta Machine» dziesmas. Līdzīgi kā toreiz, uz skatuves DM trijotnei - solistam Deivam Gānam (Dave Gahan), lielāko hitu autoram Martinam Goram (Martin Gore) un Endijam Fletčeram (Andy Fletcher) palīdzēja vēl divi mūziķi - taustiņnieks un basģitārists Pīters Gordīno (Peter Gordeno) un bundzinieks Kristians Eignbers (Christian Eigner), radot veiksmīgu balansu starp dzīvo un elektronisko mūziku.

«Global Spirit Tour» vīru koncertēšanas vēsturē ir visilgākā, ieplānoti 129 koncerti gan Ziemeļamerikā, gan Eiropā un Krievijā. Turnejai ir arī labdarības konteksts. Labdarības koncepcija par dzeramā ūdens pieejamību mazattīstītajās valstīs tapusi sadarbībā ar šveiciešu pulksteņu ražotāju «Hublot», un pirms koncerta publikai tika demonstrēts reklāmas video, kurā ieskicēti šās akcijas mērķi un atklāti jau saziedotie līdzekļi.

«Mēs soļojam atpakaļgaitā, apbruņojušies ar jaunām tehnoloģijām. Mēs dodamies atpakaļ pie alu cilvēka mentalitātes,» jau pašā pirmajā koncerta dziesmā «Going Backwards» dzied 55 gadus vecais Gāns, kurš albuma ierakstā izklausās ne mazāk dusmīgs, nikns un agresīvs kā iepriekšējā platē «Delta Machine».

Arī koncertā viņš saglabā spriedzi, atklādams sevī iekšējo balerīnu

Visu jauno albumu caurvij vilšanās tēma - vilšanās līdzcilvēkos. Gāns dzied par to, ka cilvēki zaudējuši savu godaprātu, par mazizglītotiem lasītājiem, acīmredzot norādot uz vēlētāju izvēli Brexit un Donalda Trampa jautājumā. Arī plates noslēdzošā dziesma «Fail», kuru savā trīsuļojošajā tenorā izpilda galvenais grupas dziesmu autors Martins Gors (Martin Gore), runā par cilvēces garīgo bankrotu.

Arēnā Rīga atgriežas «Depeche Mode» FOTO: Mārtinš Otto

Tiesa, koncertā no «Spirit» izskanēja vien dažas dziesmas. Programmas kodolu tomēr veidoja grupas klasika. Interesanti, ka ļoti labi izskanēja salīdzinoši svaigais 2005. gada singls «Precious», kurš acīmredzot kā tāds labs vīns nostāvējies un šobrīd - vismaz koncertversijā - droši ierindojams pie pilntiesīgas DM klasikas.

Kopumā jau diezgan paredzams koncerts - pa vidu Gora iznāciens, tad sadziedāšanās pie «Home», kulminācija ar «Enjoy The Silence», pēc pauzes «Walking in My Shoes», «A Question of Time» un «Personal Jesus». Jā, arī skaņa kā jau Arēnā... Lieliski gan bija Antona Korbina video, īpaši vizuāli iespaidīgs izdevās «Cover Me» video ar Gānu kosmonauta tēlā.

Martins Gors FOTO: Mārtinš Otto

Grupa strādā ar atdevi, tās diskogrāfija ir tik muzikāli plaša un daudzveidīga, ka garlaikoties nav iespējams. Visticamāk, ka neviens naudu atpakaļ par biļetēm negāja prasīt. Lielisks koncerts!