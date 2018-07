Imantdienas. Ar un bez zaldātiņiem

Katram izpildītājam jeb drīzāk dziedātājam jau ir savs Imanta Kalniņa dziesmu kopums, ko parasti izpilda tikai viņi. Man grūti iedomāties, ka Kristīne no «Raxtu Raxti» dziedātu «Nelaid, māte, bērnus mežā», vai otrādi - Olga dziedātu «Rakstu rakstiem». Protams, tas viss ir iespējams, un neapšaubāmi gan viena, gan otra to varētu darīt, bet pieradumam ir liels spēks. Un tas ir tas, kas nebija un arī nevarēja būt Kristīnes Prauliņas uzstāšanās laikā. Protams, ja visas trīs dāmas uzstātos kādā džeza mūzikas festivālā, tad, visticamāk, visaugstāko vietu ieņemtu tieši Kristīne Prauliņa, bet Imantdienas nav džeza vakars. Un ne vienmēr visu nosaka lieliskais vokāls. Noteikti daudzi atceras, ka pirms gadiem Imantdienās uzstājās dažādi aktieri un aktrises ar ne tuvu tik spēcīgu vokālu kā Kristīnei Prauliņai, tomēr tad sajūtas bija citādas. Šoreiz kaut kas pietrūka, bet nekas nerodas ne no kā. Pieredzi gūst tikai tie, kuri dara.