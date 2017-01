Ogres projekts «WRTH & Lunatica Orchestra» izdod albumu

Foto: Publicitātes

Ogres elektroniskās un fankmūzikas muzikālais projekts «WRTH & Lunatica Orchestra» (saīsinājums no - We Are The Heats), kuru izveidojis Reinis Jakobsons («Dun Dun», «Craft B», «Martas asinis»), laidis klajā jaunu albumu «Ogres putni».