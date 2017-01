Par ceļazīmi uz «Eirovīziju» cīnīsies Linda Leen, Markus Riva u.c.

Piektdien, 13. janvārī paziņoti to 22 pašmāju izpildītāju un muzikālo apvienību vārdi, kuri LTV konkursā «Supernova» cīnīsies par tiesībām pārstāvēt Latviju «Eirovīzijā», vēsta informācija «Supernovas» mājas lapā. Atkārtoti savus spēkus šajā konkursā pārbaudīs Markus Riva, Katrine Lukins, «My Radiant You», kā arī dziedātāja Linda Leen, kas savulaik Eirovīzijas nacionālajā atlasē startēja ar reperi Horenu, izpildot dziesmu «Stop The War».

Jau ziņots, šogad «Supernova» konkursam tika iesniegtas 168 dziesmas un dalību pieteica 89 izpildītāji. Salīdzinot ar pirmajiem diviem konkursa gadiem, gan dziesmu, gan izpildītāju skaits ir audzis.

Lūk, atlasītās dziesmas un to izpildītāji!

Anna Zankovska – «Rage Love»

«Crime Sea» – «Escape»

Edgars Kreilis – «We Are Angels»

«First Question» – «Naked»

«Franco Franco» – «Up»

Katrīna Cīrule – «Blood Runs Quicker»

Katrine Lukins – «Silhouette»

Laura Lo – «Little Wierd»

Lauris Valters – «Magic Years»

Linda Leen – «Who is in Charge»

Markus Riva – «Dynamite»

Miks Dukurs – «Spiritual Priest»

Miks Galvanovskis – «Runaway»

«My Radiant You» – «All I Know»

Pikaso – «U (can keep your cools)»

«Rock'n'Berries» – «Feel the Love»

Santa Daņeļeviča – «Your Breath»

«The HiQ» – «Таю От Любви»

«Raugoties kopumā uz «Supernova» trešās sezonas pieteiktajiem darbiem, secinu, ka līmenis ir audzis! Dziesmu demo versijas ir labākā kvalitātē, nekā tās bija iepriekš, tāpat arī gatavie skaņdarbi pārsvarā ir ļoti labi producēti un aranžēti. Starp dalībniekiem šosezon ir arī tādi mākslinieki, kas sevi jau ir pierādījuši Latvijas un pat Baltijas tirgū. Viss minētais man liek domāt, kā šī būs līdz šim spraigākā un interesantākā «Supernova» sezona. Konkurence šoreiz ir liela, prognozēt rezultātu būtu priekšlaicīgi, tāpēc tiekamies «Supernova 2017» LTV1 ēterā!» saka «Supernova» žūrijas pārstāvis Kaspars Roga.

LTV1 ēterā «Supernova 2017» sagatavošanās raidījumi «Aizkulises» un «Dalībnieku atlase» būs skatāmi 22. un 29. janvārī, savukārt konkursa norise tiešraidēs LTV1 - 5., 12., 19. un 26. februārī.