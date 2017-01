«Zelta mikrofons» nominācijas bez izteikta līdera

16. janvārī Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas «Zelta Mikrofons 2017» ievadceremonijā Latvijas 1. Rokkafejnīcā tika paziņoti šī gada nominanti. Šogad izteiktu nomināciju līderu nav. Grupa «DaGamba» saņēmusi trīs nominācijas (lielveikala «Alfa» balsojuma balvu neskaitot), savukārt pa divām - dziedātājam Justam, Audience Killers, The Sound Poets, Intaram Busulim, Agnesei Rakovskai, Kārļa Auziņa Kvartetam u.c.

«DaGamba» izvirzīta trīs nominācijās – albums, labākā dziesma un koncertieraksts.

Sīva cīņa gaidāma labākā popmūzikas albuma kategorijā, kurā sacentīsies dziedātājs Dons un «Austras» balvas ieguvēji - grupa «Rīgas modes».

Pirmo reizi ceremonijas laikā tika pasniegti arī divi īpaši apbalvojumi. Par 2016. gada labākajiem studijas producentiem nosaukti Gatis Zaķis, Reinis Sējāns un Gints Stankevičs. Par 2016. gada labāko albuma dizainu tika atzīts Dona albums «Tepat».

Nominanti iedalīti 16 kategorijās, ko noteikusi profesionāla žūrija 43 mūzikas ekspertu sastāvā. Uz iekļūšanu pieciniekā pretendēja 114 albumi, 46 dziesmas, 66 videoklipi, 32 debitanti, kā arī 8 koncertieraksti.

Pasniegšanas ceremonija 28. februārī Dailes teātrī.

Akadēmiskās mūzikas albums:

Canticum Canticorum - Latvijas Radio koris, ansamblis Sarband, diriģents Kaspars Putniņš

Dzimuši 1906. Dārziņš. Ivanovs - LNSO, Andris Poga, Reinis Zariņš

Pēteris Vasks Flute Concerto / Symphony No.3 - Liepājas Simfoniskais orķestris, Atvars Lakstīgala, Dita Krenberga

Rozes Gars - VAK Latvija, diriģents Māris Sirmais, klavieres Raimonds Pauls

Vivaldi Gadalaiki - Valsts kamerorķestris Sinfonietta Rīga, Vineta Sareika, Guna Šnē, Reinuts Teps

Alternatīvās vai indie pop mūzikas albums:

Conarium – Elizabete Balčus

Floating Islands – Audience Killers

Moon + Light – Franco Franco

Propeller – Carnival Youth

Viņš – Zāle

Bērnu mūzikas albums:

Mamma mani apēdīs – Nando

Vienmēr dziedu es – Knīpas Knauķi un Kaupers

Vislabākās latviešu dziesmas bērniem, 2.daļa – Zigfrīds Muktupāvels, Katrīna Bindere, Nikolajs Puzikovs un bērnu vokālās studijas RASA audzēkņi

Zem zilās debesu bļodas – Kolibri

Zilā mēle – Brīnumskapis





Džeza vai blūza mūzikas albums:

Images in Regard of the Central Reference System – Karlis Auzins Quartet

Music of my Heart – Latvian Blues Band

Part of Me – Daumanta Kalniņa Kvintets

Roads Taken – Pieneņu Vīns

Yours Faithfully – Deniss Pashkevich, Christian Frank, Aaron Parks, Kenneth Dahl Knudsen, Lisbeth Diers





Elektroniskās vai deju mūzikas albums:

3.45 – N’Works

Corpus Poesis – Oyaarss un dzejnieki

northern c – northern c

Otra Puse remiksi 1996–2016 – Dažādi izpildītāji

Swan Lake – Gas of Latvia

Hiphopa mūzikas albums:

100 tonnas hip hopa – Mazirbe

Confidence In Doubt – EXPSR

Divās daļās – Kaņepe

MESA – MESA

NIMFO – rolands če

Instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums

Kamēr vien gliemeži skrien… - Imants Kalniņš, Daumants Kalniņš, Kaspars Zemītis

Seasons – DAGAMBA

Vienaldzības – Agnese Rakovska

Viens – Mārcis Auziņš

Z Atmosfēras – Rihards Zaļupe

Pop mūzikas albums:

Fantastiski – Rīgas Modes

Pādys Runoj – Dabasu Durovys

Smoothie Call – Rock’n’Berries

Tepat - Dons

The City of Love – Myradiantu

Roka vai metāla mūzikas albums:

Gyrosophy – Holy Lamb

Perfekta rītdiena – Dzelzs Vilks

The Good The Bad The Heavy – Rebel Riot

Unholy Five – Sanctimony

Židrūns un tas, ko nevar nest – Židrūns

Šlāgera vai kantrī mūzikas albums:

Ar smaidu saulrietā – Klaidonis

Ceļš taktīs – Mārtiņš Jātnieks

Dzīvotprieks – Apvedceļš

Piecas minūtes sev – Lustīgais Blumīzers

Viņa – Aivars Birzmalis un Jānis Misiņš

Tautas vai pasaules mūzikas albums:

Divējādi – Brāļi un māsas

Gadalokos – Auļi

Trejdeviņi koklētāji – Dažādi izpildītāji

Trīci munu ustabeni! – Saucējas

Vaira – Vaira Vīķe Freiberga, Raimonds Tiguls

Debija:

Heartbeat – Justs

Images in Regard of the Central Reference System – Karlis Auzins Quartet

Magnēts – Irving Ark

Ogle – Ezeri

Smoothie Call – Rock’n’Berries

Videoklips:

Get Live – Bandmaster feat. Akil the MC

Rhythm of the Heart – The Sound Poets

Situācijas – Ozols un Edavārdi

Sounds Like You – Audience Killers

Vienaldzības – Agnese Rakovska

Labākā dziesma

Beyond Velvet Skin - Linda Leen

Debesis iekrita Tevī – Prāta Vētra un Musiqq

Heartbeat – Justs

Intoxicated - DAGAMBA un Ralfs Eilands

Miglas rīts - Intars Busulis

Koncertieraksts:

Bach goes to Iran – DAGAMBA

ElektroFolk Gors 2016

Intara Busuļa, Abonementa orķestra un Liepājas Simfoniskā orķestra koncerts

Melo-M Mega orķestris live

The Sound Poets koncerts Siguldā 2016