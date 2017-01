Balsojums «Muzikālajā bankā» ir sācies!

Samanta Tīna. Foto: Kaspars Meinerts/TVNET

Pirms dažām minūtēm Ventspilī noslēgusies «Muzikālās bankas» fināla pretendentu uzstāšanās. Sākusies balsošana. Kopumā gada laikā muzikālajā bankā tika noguldītas 107 dziesmas un šovakar viena no tām iegūs gada mīlētākās dziesmas statusu. Koncertpasākuma tiešraidi jau no pulksten 19 var vienlaikus dzirdēt Latvijas radio 2 un vērot LTV1. Plkst. 21.25 TV tiešraide no Ventspils turpināsies.