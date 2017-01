«Mesa» studijas albums saņem Zelta diska statusu

Pašmāju mūziķa Gata Irbes jaunā hiphopa projekta «Mesa» pirmā studijas albuma pārdošanas rādītāji sasnieguši Zelta diska statusu - 5000 vienību. Apbalvojums par patīkamo sasniegumu pasniegts Gatim Irbem un albuma producentam Jānim «Faktam» Šmēdiņam.

«Šis bija ļoti patīkams pārsteigums, kuru ir sagādājis 2016. gada noslēgums,» tā par saņemto apbalvojumu stāsta Gatis Irbe. «Ja godīgi, tad par to, ka hiphops vēl joprojām spēj uzrunāt tik procentuāli daudz Latvijas iedzīvotāju, šaubījos. Tāpēc šis apbalvojums ir patiesībā ļoti nozīmīgs rādītājs un pārsteigums kā man, tā arī visai mūsu komandai.».

«Mesa» 2016. gada maijā izdotais albums kopš tā iznākšanas ir pārdots vairāk nekā 5000 eksemplāros gan fiziskajās kopijās, gan digitāli - tādējādi sasniedzot Zelta diska statusu. Pirms albuma fizisko kopiju nonākšanas veikalu plauktos to varēja iegādāties, klausītājam pašam nosakot savu cenu, labdarības kampaņā «Mēs ar MESA», kur visi iegūtie līdzekļi tika ziedoti bērniem ar kustību traucējumiem. Labdarības kampaņa darbojas vēl joprojām mājaslapā www.mesarmesa.lv, tādējādi ir saziedoti jau tuvu 17 000 EUR un ir savākts nepieciešamais finansējums, lai deviņi bērni varētu sākt rehabilitāciju. Septiņi no viņiem rehabilitācijas kursu jau ir izgājuši, un projekta sociālajos tīklos arī tiek aktīvi sekots līdzi saziedoto līdzekļu izlietojumam.

Reklāma

Zelta disku par lielo ieguldījumu albuma skanējumā saņēma arī albuma producents Jānis «Fakts» Šmēdiņš, ar kuru kopā pirms tam jau ir strādāts ilgus gadus.

«Esmu ļoti priecīgs un lepns par padarīto. Negaidīts pārsteigums un kas tāds dos motivāciju progresēt un radīt ko jaunu. Liels paldies!» saka Jānis Šmēdiņš.

-->





























Aizvērt Gata Irbes projekta «Mesa» albuma prezentācija Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Februāra sākumā sāksies arī ilgi gaidītā MESA koncertu sērija «Triptihs»:

04.02.2017. – Baltais koncerts, Liepājā, koncertzālē «Lielais Dzintars»;

17.02.2017. – Zaļais koncerts, Valmierā, Valmieras Drāmas teātrī;

11.03.2017. – Sarkanais koncerts, Rīgā, koncertzālē «Palladium».

Dziesmas no pirmā studijas albuma, kā arī jaunie skaņdarbi koncertos skanēs dzīvajā izpildījumā.

«Ar šo koncertu sēriju vēlējāmies panākt jaunu modeli koncertu sērijām, ne kā parasti iecerēts, kad ar vienu programmu tiek apbraukāta visa Latvija. Līdzīgi kā mākslā ar terminu «Triptihs» tiek apzīmēti trīs dažādi mākslasdarbi, kuri kopā veido vienu veselumu, arī šajā tūrē, ja to tā varētu saukt, gribam panākt rezultātu, kad katrs no šiem koncertiem ir atšķirīgs gan izpildījuma aranžijas ziņā, gan gaismu režijas ziņā, gan ar īpašajiem viesiem, kuri viesosies katrā no pilsētām ar savu īpašo programmu, un katrs no tiem kopā satiekas vienā kopīgā ceļojumā,» min Gatis Irbe.

Biļetes uz koncertu sēriju «Triptihs» ir iegādājamas visās «Biļešu servisa» tirdzniecības vietās, kā arī internetā www.bilesuserviss.lv .

Saistītie raksti