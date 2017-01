Mārcis Auziņš dosies koncertturnejā «Viens»

Virtuozais ģitārists Mārcis Auziņš martā dosies Latvijas koncertturnejā ar tādu pašu nosaukumu kā rudenī iznākušajam debijas albumam - «Viens». Koncertos skanēs gan albumā iekļautās Raimonda Paula melodijas, gan Mārča Auziņa orģinālkompozīcijas.

Viena no programmā iekļautajām orģinālkompozīcijām «Dzeltens» pirmatskaņojumu piedzīvoja «Muzikālās Bankas» noslēguma raidījumā.

Mārcis Auziņš "Dzeltens"

«Komponēšana ir neatņemama manas mūzikas un ģitārspēles dzīves sastāvdaļa - veids kā notīs izstāstīt stāstus un emocijas. Neviens cits jau nevar sakomponēt manus skaņdarbus,» saka Mārcis Auziņš. «Līdzās albumā iekļautajām divpadsmit Raimonda Paula dziesmu aranžijām ģitārai, šajos koncertos izpildīšu arī orģinālkompozīcijas un džeza klasiku savā apdarē, kā arī brīvus, improvizatoriskus lidojumus, iedvesmojoties no katras koncertēšanas vietas un publikas, no enerģijas koncertā. Gribu, lai concerts valdīta tāda silta māju atmosfēra, it kā viss notiktu manā dzīvoklī,» stāsta ģitārists.

«Viens» ir Mārča Auziņa pirmais solo albums, lai arī viņš ir pieprasīts instrumentālists un koncertē kopā ar vadošajiem Latvijas solistiem un sastāviem, solo albuma ideja radās savā ziņā nejauši. «Man nebija domas par pilna solo albuma ierakstu un vēl mazāk es plānoju pats savu koncerttūri, viss sākās ar manu pateicību Maestro Raimondam Paulam par ģitāru, kuru viņš man uzdāvināja,» saka Auziņš. Pateicībā Maestro tapa aranžija un video versija dziesmai «Tāpēc jau ka nevar zināt kāpēc», vēlāk īsā laikā tikai ierakstīts arī pilns albums. «Nedaudz uztraucos, kā Maestro uztvers, to ka atkal kāds ķēries klāt viņa zelta fondam, viņam tas ne vienmēr patīk, tomēr, ierakstīju trīs dziesmu demo, parādīju Maestro un viņš teica, ka noteikti jāturpina. Man šī viņa svētība bija ļoti svarīga,» saka Mārcis Auziņš.

Mārča Auziņa debijas albums «Viens» jau saņēmis industrijas atzinību - tas izvirzīts Latvijas mūzikas ierakstu gada balvai «Zelta mikrofons» nominācijā «Labākais instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums».

Biļetes uz koncertiem pieejamas «Biļešu paradīzes» kasēs un internetā vai koncertu norises vietās.

Koncertu norises vietas:

4. marts, 19:00 Mazmežotnes muiža

8.marts, 19:00 Madonas Kultūras nams

9.marts, 19:00 Alūksnes Kultūras centrs

11.marts, 18:00 Mālpils muiža

15.marts, 19:00 Mūzikas nams «Daile»

25.marts, 16:00 Vidzemes koncertzēle Cēsis (papildkoncerts)

25.marts, 19:00 Vidzemes koncertzāle Cēsis

15.aprīlī, 19:00 Dikļu pils

