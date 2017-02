«Rebel Riot» prezentēs 2016. gada nogalē izdoto albumu

«Rebel Riot». Foto: publicitētes

Pašmāju grupa «Rebel Riot» aicina uz sava trešā albuma - «The Good, The Bad And The Heavy» prezentācijas koncertu, piektdien, 3. februārī, Rīgā, «Nabaklab» (Z.A.Meierovica bulvārī 12). Kā īpašie viesi šajos koncertos būs grupas - «Social Stain» no Somijas un grupa «Pūķa gars» .