Mirusi Sandra no šlāgergrupas «Duets Sandra»

Mūziķis Andris Brīnums savā «Facebook» un «Twitter» profilā ievietojis informāciju, ka mūžībā devusies grupas «Duets Sandra» soliste - Sandra Brīnuma.

«Šodien pēc grūtas slimības no dzīves šķīrās mana mīļā Sandriņa, dueta SANDRA soliste,» ziņo dueta dalībnieks Andris Brīnums.

Jau decembrī duets paziņoja, ka savu skatuves darbību pārtrauc Sandras veselības problēmu dēļ.

Šodien pēc grūtas slimības no dzīves šķīrās mana mīļā Sandriņa, duets SANDRA soliste.— Duets Sandra (@DuetsSandra) February 10, 2017

Kā vēsta informācija biedrības «Motus Vita» sociālā projekta mājas lapā, kas izveidots ar nolūku finansiāli atbalstīt cilvēkus ar neiromuskulārām slimībām,

Sandra mirusi no retas slimības - amiotrofiskās laterālās sklerozes (ALS) jeb multiplās sklerozes.

«Veselības problēmas Sandras Brīnumas dzīvē sākās tieši ar balsi. Sākumā likās, ka tā ir parasta saaukstēšanās, pārgurums, un drīzumā viss pāries. Taču balss aizsmakums turpinājās un kļuva izteiktāks. Lai turpinātu dziedāt, Sandrai nācās arvien vairāk piepūlēties. Pēc pusgadu ilgas kakla ārstēšanas kāds ieteica vērsties arī pie citiem speciālistiem. Tā nejauši un negaidīti visai Sandras ģimenei izskanēja diagnoze – amiotrofā laterālā skleroze (ALS),» vēsta ieraksts «Motus Vita» mājas lapā.

«Šī ir reta neirodeģeneratīva slimība, kas skar kustību neironus galvas un muguras smadzenēs, izraisot vājumu un muskuļu masas samazināšanos, bet turpmāk arī ekstremitāšu kustīguma pieaugošu zudumu, grūtības norijot, elpojot un runājot. Kļuva skaidrs, ka dziedātājas karjera būs jāpārtrauc. Sandras veselības problēmas samilza kā sniega pika: 2016. gada maijā arvien biežāk tirpa mēle, tad bija grūti izrunāt r burtu, vēlāk sieviete sāka runāt pavisam neskaidri. Strauji progresējoša kāju vājuma dēļ Sandra bija spiesta pārsēsties ratiņkrēslā. Viņa vairs nespēja pati tikt galā ar ikdienas rūpēm.»

Lai arī nepieciešamā summa tika saziedota, tas nelīdzēja...

Atgādinām, ka pirms diviem gadiem šai slimībai uzmanība tika pievērsta ar tā dēvēto ledus spaiņa izaicinājumu.

«Duets Sandra» tika izveidots 1991. gada vasarā. Viena no grupas populārākajām dziesmām ir «Mazcenas mobilais». Dziesma muzikāli daudz ko aizguvusi no 1971. gada Tonija Kristija top40 singla «The IS The Way To Amarillo».

Duets Sandra "Mazcenas mobilais"