Noskaties 2014. gada interviju ar «Duetu Sandra»

Pieminot šodien mūžībā aizgājušo šlāgermūzikas ansambļa «Duets Sandra» dalībnieci Sandru Brīnumu, no arhīviem izceļam 2014. gadā notikušu interviju Andra Kiviča raidījumā «Rampas ugunis». Raidījumā Andris un Sandra Brīnumi dalās atmiņās par ansambļa pirmsākumiem, par dziesmu sacerēšanas aizkulisēm, par rokmūziku un daudz ko citu. Noskaties!

«Šodien pēc grūtas slimības no dzīves šķīrās mana mīļā Sandriņa, dueta SANDRA soliste,» šodien ziņoja Andris Brīnums.

Jau decembrī duets paziņoja, ka savu skatuves darbību pārtrauc Sandras veselības problēmu dēļ.

Reklāma

Saistītie raksti

Kā vēsta informācija biedrības «Motus Vita» sociālā projekta mājas lapā, kas izveidots ar nolūku finansiāli atbalstīt cilvēkus ar neiromuskulārām slimībām, Sandra mirusi no retas slimības - amiotrofiskās laterālās sklerozes (ALS) jeb multiplās sklerozes.

«Duets Sandra» tika izveidots 1991. gada vasarā. Viena no grupas populārākajām dziesmām ir «Mazcenas mobilais». Dziesma muzikāli daudz ko aizguvusi no 1971. gada Tonija Kristija top40 singla «The Is The Way To Amarillo».