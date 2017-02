Račs: Cilvēki mīlēja «Duetu Sandra»

Duntars Račs un Duets Sandra. Foto: @guntarsracs

««Duets Sandra» un Brīnumu ģimene, lai ko arī kāds neteiktu, bija no mūsu muzikantu brālības tikpat, cik jebkurš cits no mums, kurš kāpj uz skatuves, izklaidē cilvēkus un pelna ar to sev iztiku,» pieminot šodien mirušo «Dueta Sandra» solisti Sandru Brīnumu, savā «Facebook» profilā raksta izdevējs un dzejnieks Guntars Račs.