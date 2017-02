Grēviņa tērps, dziesma krieviski... par ko vēl tauta cepas tviterī?

Kā jau allaž, skatītāji izteica savus komentārus par tērpiem, gan tiem, kuri mugurā šova vadītājiem, gan tiem, kurus izvēlējušies mūziķi. Īpaši ļaudis pasmējušies par dīdžeja Toma Grēviņa skatuves tērpu. Kāds asprātis brūnīgo kreklu salīdzinājis ar «Līvu» dziedātāja Jāņa Groduma mēteli. Bija arī tādi, kas saskatīja izteiktas līdzības Grēviņa un Markus Rivas tērpu izvēlē.

Visa cita starpā ilggadējam Eirovīzijas dalībniekam Rivam izteikta gan līdzjūtība par zaudējumu, gan, protams, arī kāds dzēlīgāks vārds.

Kāds fiksējis arī brīdi, kad uzvarētāju paziņošanas laikā Riva, acīmredzami vīlies, pamet skatuvi.

Tikmēr viens no Eirovīzijas veterāniem Lauris Reiniks ierakstījis, ka viņš uzskata, ka krieviski dziedāt nav pareiza izvēle. Uz to viņam atbildēja Intars Busulis, kurš pirms vairākiem gadiem piedalījās nacionālajā atlasē ar dziesmu krievu valodā.

Un vēl dažas tviterpērles:

