Pauls: «Supernovas» pusfinālistu vidū nav spilgti izteikta līdera

Pirmās Latvijas Televīzijas (LTV) dziesmu autoru un izpildītāju konkursa «Supernova 2017» pusfinālistu vidū nav spilgti izteikta līdera, par kuru zināms, ka visi balsos, šādu viedokli pauda komponists Raimonds Pauls. Viņš teica, ka pēc konkursa pirmajām skatēm grūti spriest par uzvarētāju, taču par to varēs runāt, kad visi astoņi kandidāti sanāks kopā pusfinālā 19. februārī.

Jautāts par to, vai šā gada konkursā valda sīva konkurence, Pauls norādīja, ka šogad mūziķi ir vienādā līmenī, tāpēc grūti izšķirties par labāko. «Es redzēju pēc žūrijas dalībnieku sejām, ka viegli tas nav, jo muzikālās gaumes ir dažādas un dažādi var tai lietai pieiet,» piebilda Pauls.

Vienlaikus viņš teica, ka viegli mūziķiem nebūs. «Viena lieta ir uzstāties te pie mūsu auditorijas, bet otra būs iziet ārā tur, kur bieži vien ir citi kritēriji un visa Eiropa balsos, bet lai viņi turas,» atzīmēja komponists.

Pēc viņa paustā, mūziķim, kas vēlas iegūt labu vietu starptautiskajā dziesmu konkursā «Eirovīzija», jābūt labam un interesantam, taču ar labu balsi vien nepietiks - svarīgi ir arī vizuālie efekti, kustības, režija, kā arī dziesmas melodija. Parasti kaut kā vienmēr pietrūkstot.

Jau ziņots, ka «Supernovas 2017» pusfinālā piedalīsies Lauris Valters ar dziesmu «Magic Years», Linda Leen ar «Who Is In Charge», grupa «Franco Franco» ar «Up», Miks Dukurs ar dziesmu «Spiritual Priest», grupa «My Radiant You» ar dziesmu «All I Know», grupa «Triana Park» ar «Line», mūziķis «The Ludvig» ar «I’m in Love with You» un Santa Daņeļeviča ar dziesmu «Your Breath».

Konkursa «Supernova 2017» uzvarētājam būs iespēja pārstāvēt Latviju starptautiskajā dziesmu konkursā «Eirovīzija», kas šogad notiks Kijevā, Ukrainā.