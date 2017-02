Šovakar «Supernova 2017» cīņa par iekļūšanu finālā

Svētdien, 19. februārī noskaidrosim konkursa «Supernova 2017» četrus finālistus, kuri vēl pēc nedēļas cīnīsies par iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskajā dziesmu konkursā «Eirovīzija». Priekšroka tiks dota skatuves pieredzei vai jaunības harizmai? To uzzināsim 19. februārī plkst.21:25 LTV1 ēterā!

Kā zināms, pusfinālā redzēsim šādus māksliniekus un viņu izpildītās dziesmas: Lauri Valteru ar «Magic Years», Lindu Leen ar «Who is in Charge», grupu «Franco Franco» ar «Up», Miku Dukuru ar «Spiritual Priest», Santu Daņeļeviču ar «Your Breath», The Ludvig ar «I’m In Love With You» «Triana Park» ar «Line» un «My Radiant You» ar «All I Know». Savus favorītus iespējams atbalstīt jau tagad - klausoties to dziesmas straumēšanas vietnē Spotify, tā kā katrs klausījums tiek ņemts vērā kopējā skatītāju balsojumā.

Saistītie raksti

Reklāma

Žūriju arī pusfinālā jau tradicionāli pārstāvēs Kaspars Roga, Guntars Račs, un DJ Rudd. Kā ceturtais šoreiz būs Petri Manonens (Petri Mannonen) no ierakstu kompānijas «Universal Music Group» (Somija), kurš kopā ar kompānijas A&R departamentu piedalījās «Supernova 2017» dziesmu atlasē.

Arī otrā «Supernova 2017» atlases tiešraide 12. februārī kļuva par svētdienas skatītāko raidījumu Latvijā, pie televizora ekrāniem to noskatījās nedaudz vairāk kā 130 000 skatītāju, internetā tiešraidi vēroja vairāk kā 13 000 skatītāju.

"Supernova 2017" žūrija (Intars Busulis, Kaspars Roga). Foto: Lauris Vīksne, Picture Agency

Vēl ir palicis neliels skaits biļešu uz svētdienas «Supernova 2017» tiešraidi. Tās par 10 eiro iespējams iegādāties www.ekase.lv. Biļetes uz konkursa finālu 26.februārī varēs iegādāties no nākamās pirmdienas.

-->







































Aizvērt LTV raidījuma "Supernova 2017" 2. atlase Lauris Vīksne, Picture Agency Lauris Vīksne, Picture Agency Lauris Vīksne, Picture Agency Lauris Vīksne, Picture Agency Lauris Vīksne, Picture Agency Lauris Vīksne, Picture Agency Lauris Vīksne, Picture Agency Lauris Vīksne, Picture Agency Lauris Vīksne, Picture Agency Lauris Vīksne, Picture Agency Lauris Vīksne, Picture Agency Lauris Vīksne, Picture Agency Lauris Vīksne, Picture Agency Lauris Vīksne, Picture Agency Lauris Vīksne, Picture Agency Lauris Vīksne, Picture Agency Lauris Vīksne, Picture Agency Lauris Vīksne, Picture Agency Lauris Vīksne, Picture Agency Lauris Vīksne, Picture Agency Lauris Vīksne, Picture Agency