Zināmas četras dziesmas, kas cīnīsies par ceļazīmi uz Eirovīziju

Aiz pirmā četrinieka palika - Miks Dukurs ar «Spiritual Priest», Linda Leen ar «Who is in Charge», «Franco Franco» ar «Up» un Lauris Valters ar «Magic Years».

Žūriju šajā pusfinālā jau tradicionāli pārstāvēja Kaspars Roga, Guntars Račs, un DJ Rudd. Kā ceturtais šoreiz bija Petri Manonens (Petri Mannonen) no ierakstu kompānijas «Universal Music Group» (Somija), kurš kopā ar kompānijas A&R departamentu piedalījās «Supernova 2017» dziesmu atlasē.

Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss šogad notiks Ukrainas galvaspilsētā Kijevā – pusfināli 9. un 11. maijā, bet fināls 13. maijā. Latvija startēs dziesmu konkursa pirmā pusfināla otrajā daļā

@renate181

Spiritual priest? What did he meant by that? #ltvsupernova ..... good luck... pic.twitter.com/a36nWBfyZq— Renāte (@renate181) February 19, 2017