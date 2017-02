DJ Rudd: «Pārsteidzoši, ka fināls būs tāds pats kā otrais ceturtdaļfināls»

TV šova «Supernova 2017» žūrijas loceklis Dj Rudd (Rūdolfs Budze) sarunā ar LTV «Rīta Panorāmu» uzskata, ka lielākais pārsteigums svētdien notikušajā pusfinālā bija tas, ka finālisti ir tie paši, kas uzvarēja otrajā ceturtdaļfinālā.

«Uztraukums vakar bija lielāks nekā ceturtdaļfinālos,» secina žūrijas loceklis. «Atbildības nasta bija milzīga. Mēs redzam, kas notika, viss pirmais ceturtdaļfināls palika aiz strīpas.»

Atbildot uz jautājumu par pieredzējušās dziedātājas Lindas Leen izkrišanu, Rudd saka, ka konkurence ir bijusi lielāka, arī skatītāju aktivitāte otrajā ceturtdaļfinālā esot bijusi lielāka, un lielā mērā tieši skatītāji izlēma, kuras dziesmas iekļūs finālā.

«Ja divi jaunie [The Ludvig un Santa Daņeļeviča - red.] spēj izsist no cīņas daudzus pieredzējušākus, man bail domāt, kas notiks finālā,» rezumē dīdžejs.

Atgādinām, ka finālā iekļuva «Triana Park» ar dziesmu «Line», «My Radiant You» ar «All I Know», The Ludvig ar «I’m In Love With You» un Santa Daņeļeviča ar «Your Breath». Aiz pirmā četrinieka palika Miks Dukurs ar «Spiritual Priest», Linda Leen ar «Who is in Charge», «Franco Franco» ar «Up» un Lauris Valters ar «Magic Years».

Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss šogad notiks Ukrainas galvaspilsētā Kijevā – pusfināli 9. un 11. maijā, bet fināls 13. maijā. Latvija startēs dziesmu konkursa pirmā pusfināla otrajā daļā