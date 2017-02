Šovakar «Supernova 2017» fināls

Šodien Rīgā notiks dziesmu konkursa «Supernova 2017» fināls, kurā tiks noskaidrots Latvijas pārstāvis starptautiskajam dziesmu konkursam «Eirovīzija», informē «Supernova 2017» producente Ilze Jansone. Par tiesībām pārstāvēt Latviju «Eirovīzijā» cīnīsies grupas «Triana Park» un «My Radiant You», kā arī izpildītāji «The Ludwig» un Santa Daņiļēviča.

Konkursa «Supernova 2017» pusfinālā uzvarēja «Triana Park» ar dziesmu «Line», kuras autori ir Agnese Rakovska, Kristaps Ērglis un Kristians Rakovskis.

Pusfinālā žūrijā izpildītājus vērtēja «Prāta vētras» bundzinieks Kaspars Roga, «MicRec» pārstāvis Guntars Račs, producents «DJ Rudd» un Petri Manonens no ierakstu kompānijas «Universal Music Group» Somijā.

Reklāma

Šovakar žūrijas pamatsastāvam – Kasparam Rogam, Guntaram Račam – fināla vērtēšanā piebiedrosies dziedātāja, «Eirovīzijas» laureāte Marija Naumova, kā arī dziedātājs Intars Busulis. «Man ir liels prieks un patīkams pārsteigums par fināla dziesmām un par jaunajiem talantiem, ko šogad atklāju. No sirds novēlu visiem dalībniekiem svētdien vakarā gandarījumu par padarīto un paveikto. Galu galā galvenais ir piedalīšanās un rezultāts ir Dieva rokās!» pārliecināta ir Marija Naumova.

Vēl skatītājus priecēs arī īpašie viesi – iepriekšējā gada «Supernovas» konkursa uzvarētājs Justs finālā pirmatskaņos dziesmu «Message to You», kā arī Intars Busulis ar dziesmas «Debesis» pirmatskaņojumu. «Visi Supernovas finālisti ir ļoti spēcīgi. Katram no tiem piemīt sava unikalitāte un stils. Manuprāt, skatītājiem nebūs viegli izvēlēties kuram no māksliniekiem atdot savu balsi, un viss izšķirsies tikai pēdējā brīdī. Es ar lielu interesi gaidu fināla noslēgumu, jo līdz šim man nav pārliecība par to, kurš no māksliniekiem pārstāvēs Latviju Eirovīzijā 2017,» savu viedokli pauž Justs.

"Supernova 2017" ekspertu panelis (fināls)

Konkursa tiešraide LTV1 sāksies 21:25, tāpat kā pagājušajā gadā tiešraidi ar surdotulkojumu varēs vērot LTV7, tiešraidi visā pasaulē HD kvalitātē varēs vērot supernova.lsm.lv. «Supernova 2017» alternatīvās tiešraides saimnieki šajā sezonā būs Karmena Stepānova un Aleksis Vilciņš, to varēs vērot portālā LSM.lv un kā katru svētdienas vakaru klausīties Pieci.lv ēterā. Šogad kā trešais alternatīvās žūrijas pārstāvis Karmenai un Aleksim pievienosies viens no bargākajiem «Supernova 2017» vērtētājiem - DJ Rudd.

Latvijas Televīzijas autoru un izpildītāju konkursa «Supernova 2017» mērķis ir atrast konkurētspējīgu hitu ar potenciālu starptautisku rezonansi. Tā uzvarētājam būs dota iespēja Latviju pārstāvēt starptautiskajā dziesmu konkursā «Eirovīzija 2017», kas šogad notiks Kijevā, Ukrainā.

Saistītie raksti