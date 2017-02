Uz lielo Eirovīziju Kijevā brauks «Triana Park»

Šovakar Latvijas Televīzijas 1. kanālā (LTV1) tiešraidē norisinājās autoru un izpildītāju konkursa «Supernova 2017» fināls, kurā beidzot tika noskaidrots konkursa uzvarētājs un Latvijas pārstāvis starptautiskajam Eirovīzijas dziesmu konkursam. Skatītāji ar savu balsojumu lēma, ka uz Kijevu jādodas «Triana Park» ar dziesmu «Line». Apsveicam!

Triana Park "Line"

Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss šogad notiks Ukrainas galvaspilsētā Kijevā – pusfināli 9. un 11. maijā, bet fināls 13. maijā.

Latvija startēs dziesmu konkursa pirmā pusfināla otrajā daļā.

«Supernova 2017» raidījuma norisinājās tiešraidē, tāpat kā iepriekšējos gados to vadīja ētera personības - Ketija Šēnberga un Toms Grēviņš. Savukārt žūrijas locekļu sastāvā - grupas «Prāta Vētra» dalībnieks Kaspars Roga, dziedātājs Intars Busulis, Marija Naumova un producents, mūzikas izdevējs Guntars Račs.

Žūrija šoreiz neko neizlēma, bet dalījās ar saviem viedajiem ieteikumiem un novēlējumiem. Likās, ka Marijai Naumovai patika visas dziesmas.

Finālā uzvarētāju noteca skatītāju balsojums, kā arī Spotify rezultāti.

Finālā savā starpā sacentās grupa «My Radiant You» ar dziesmu «All I Know», grupa «Triana Park» ar dziesmu «Line», dziedātājs The Ludvig ar dziesmu «I’m In Love With You», kā arī dziedātāja Santa Daņeļēviča ar skaņdarbu «Your Breath».

