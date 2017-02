Tvitera publika ar dalītām jūtām reaģē uz «Triana Park» uzvaru

Kā zināms, Eirovīzijas laikā katrs televīzijas skatītājs dziļi sirdī jūtas kā žūrijas loceklis, katram ir viedoklis, un katrs šo viedokli vēlas paust. Tāpēc mikroblogu vietne «Twitter», kuru tik ļoti iecienījis arī ASV prezidents Donalds Tramps, īpaši Eirovīzijas tiešraižu laikā burtiski atdzīvojas. Lūk, publikas reakcija pēc uzvarētāju paziņošanas.

@gestins

@trakabetija

Terrible selection for eurovision I would better listen to a annoying whale or cat than this #ltvsupernova— Elizabete (@trakabetija) February 26, 2017

@TheMarvan

@scarylelu

I just really really hope the girl from Triana Park improves her vocals #ltvsupernova— Лэлу #zažarim (@scarylelu) February 26, 2017

@JurisMillers

Nezinu, vai @trianapark uzvarēs ESC, bet novēlu viņiem izmantot šo iespēju grupas nākotnei! #ltvsupernova— Juris Millers (@JurisMillers) February 26, 2017

@Vina_nugi

@MaxPartanen

LATVIA MADE GREAT CHOISE!!! GOOD LUCK IN KIEV, @trianapark #ltvsupernova— Max Partanen (@MaxPartanen) February 26, 2017

@LaurisReiniks

Never give up! They tried and tried and finally won!!! Congrats to @trianapark ! Representatives of Latvia at Eurovision 2017 #ltvsupernova— Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) February 26, 2017

@Kristiana_Linda

Biju tipisks latvietis un noskatījos finālu Supernovai. Nezinu, mazliet vilšanās, ka Triānas Parks uzvar. Eh. #supernova— Kristiāna (@Kristiana_Linda) February 26, 2017

@elainovision

The year is 3017. In Neo-Riga, roving gangs of cyberhackers are the only hope against the World Cyber Empire. #ltvsupernova #cyberpunk pic.twitter.com/gn55mpiQwS— Элейновижун (@elainovision) February 19, 2017

@LaurisAnstrauts

Es ceru, ka, līdz ar uzvaru #ltvsupernova, beidzot kāds izskaidros, ko nozīmē @trianapark nosaukums.— Lauris Anstrauts (@LaurisAnstrauts) February 26, 2017

@_Sibilla_B

@trianapark Uzvelkat vismaz normālas drēbes uz skatuves, nevis kkādas skrandainas lupatas.— Sibilla (@_Sibilla_B) February 26, 2017

@LigotajaMadara

Liels prieks par #Trianapark ,kas beidzot pelnīti izcīnīja iespēju Latviju pārstāvēt Eirovīzijā. Košs, stilīgs un profesionāls priekšnesums.— Madara Līgotāja (@LigotajaMadara) February 26, 2017

@Samanta_Tina

@JurisMillers

Faktiski @trianapark ir salīdzināmi ar Brāļiem Olseniem - piedalījās, kamēr uzvarēja. #ltvsupernova— Juris Millers (@JurisMillers) February 26, 2017

Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss šogad notiks Ukrainas galvaspilsētā Kijevā – pusfināli 9. un 11. maijā, bet fināls 13. maijā.

Latvija startēs dziesmu konkursa pirmā pusfināla otrajā daļā.

Triana Park "Line"

