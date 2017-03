Zināms, kādā secībā izkārtojās «Supernova» fināla dziesmas

"My Radiant You" konkursā "Supernova 2017". Foto: Picture Agency

Aizvadītajā svētdienā grupa «Triana Park» plūca uzvaras laurus LTV autoru un izpildītāju konkursā «Supernova 2017», tādējādi saņemot ceļazīmi uz starptautisko dziesmu konkursu «Eurovision». Kā atklāj «Supernova 2017» producente Ilze Jansone, finālā otra populārākā, tiesa, ar lielu atrāvienu, bija The Ludvig dziesma «I'm In Love With You».