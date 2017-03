«Fono Cēsis» izziņo «Ewert and the Two Dragons»

Foto: Mārtiņš Otto, TVNET

Festivāls «Fono Cēsis», kas arī šogad norisināsies «Cēsis 811» svinību laikā 21. un 22. jūlijā, izziņo savus šīs vasaras galvenos viesus – zināmo Igaunijas grupu «Ewert and the Two Dragons». Līdz ar grupas izziņošanu tiek nosaukts arī pasākuma norises datums, kas tradicionāli būs jūlija trešās nedēļas nogale jeb 21. un 22. datums.