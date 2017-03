Pašmāju postroka grupa «Tempus» izdod otro studijas albumu

Latvijas instrumentālā postroka grupa «Tempus» (ģitāra – Nauris Zeltiņš un bungas – Lauris Polis) ir radījusi jaunus skaņdarbus, kurus jaunajā albumā «Hymn For The Courageous» ir gatavi nodot saviem klausītājiem. Jaunajā albumā, kas klajā nāks 18. martā, ir iekļauti seši skaņdarbi.

Katrs skaņdarbs ir nosaukts kāda cilvēka vārdā, kurš, pēc grupas domām, ir izcēlies ar ko vienreizēju II pasaules kara laikā. Šiem cilvēkiem arī ir veltīts jaunais albums.

«Tempus» par savu otro albumu ir gandarīti, jo tas ir citādāk aranžēts nekā pirmais debijas albums.

«Spontanitāte ir tas, kas varētu raksturot jaunā albuma rakstīšanas procesu. Rakstot albumu studijā, rodas jaunas idejas, ko palīdz attīstīt skaņu inženieris. Tādēļ gatavais darbs bieži vien ir citādāks, nekā sākumā tika veidots,» teikts grupas preses paziņojumā.

Albums ir ierakstīts Valmieras Hodila Records studijā kopā ar Ģirtu Laumani.

Grupa dosies Baltijas turnejā, sniedzot pirmos koncertus ārpus Latvijas.

17.03. – Lemmy, Kauņa, LT

25.03. – Artilērijas Pagrabi, Daugavpils, LV

07.04. – Melno Cepurīšu Balerija, Jelgava, LV

15.04. – Depo, Rīga, LV

22.04. – Ülase 12, Tallin, EE

29.04. – Tautas Harmonijas Centrs, Valmiera, LV

