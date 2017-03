Fonds «Līdzskaņa» sniedz pirmo atbalstu - «Eolikas» dalībniekam Dobelniekam

Biedrības LaIPA sociālais fonds «Līdzskaņa» ārkārtas padomes sēdē lēma par palīdzības sniegšanu grupas «Eolika» dalībniekam Dainim Dobelniekam, kuru skārušas nopietnas veselības problēmas. Šis ir fonda pirmais īstenotais pieteikums, kopš tā atklāšanas šā gada februārī. Marta beigās tiks izvērtēti arī pārējie četri fondam iesniegtie pieteikumi.

«Jau iepriekš, runājot ar medijiem, teicu, ka neesmu nevienam neko lūdzis, raksturs to neļauj, vēlējos tikt galā paša spēkiem. Esmu ļoti pateicīgs, ka «Līdzskaņa» veiksmīgi noreaģēja, paņēma iniciatīvu un nāca pretī. Ļoti labi, ka ir jauna atbalsta sistēma, kas ne tikai pļāpā, bet izpilda solīto. Tas ir pierādījums jauna fonda darbībai. Esmu ļoti, ļoti pateicīgs, jo šī palīdzība atrisināja citas problēmas. Varu paslavēt un teikt lielu paldies,» saka Dobelnieks.

23. martā Latvijas 1. rokkafejnīcā notiks fonda «Līdzskaņa» rīkots labdarības koncerts. Koncertā tiks vākti ziedojumi fonda īstenotajām aktivitātēm Latvijas grūtībās nonākušo mūziķu atbalstam. Uzstāsies Latvijā pazīstamas grupas un mūziķi. Savu dalību koncertā apstiprinājis arī Duets Sandra, kam šī tēma šobrīd ir īpaši aktuāla.

Koncertā uzstāsies Duets Sandra, Andis Grīva, Aigars Krēsla, Indygo, Flame and the Roltones, Fuck Art, Riga Reggae, The Hobos, Inokentijs Mārpls, Ralfs Eilands, Olga Rajecka un Oranžās Brīvdienas. Vakaru vadīs un par atmosfēru rūpēsies Artūrs Mednis. Ieeja koncertā sākot no plkst. 19:00, kad koncertu iesildīs DJ Krii.

Biļetes par 7 eiro ziedojumu var iegādāties Biļešu paradīzes kasēs, kā arī koncerta norises vietā.

Fonda mērķis ir sniegt finansiālu un praktisku atbalstu izpildītājiem un fonogrammu producentiem. Atbalsts paredzēts, lai palīdzētu atveseļoties, kā arī pārvarēt pēkšņus zaudējumus un grūtības dzīvē, kas vienlaikus liegušas māksliniekiem iespēju attīstīt savu radošo darbību un apgrūtinājušas sadzīvi, izolējot māksliniekus no ierastās ikdienas vides.