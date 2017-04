Pašmāju elektroniķis «Selffish» izdod albumu

22. aprīlī plkst. 19 bārā «Walters & Grapa» (Miera ielā 19) notiks pašmāju elektroniskās mūzikas projekta «Selffish» albuma «He She Them Us» atvēršana. Šajā vakarā būs arī iespējams iegādāties albumu par īpašu cenu - plate (€10) un CD (€6).

«Selfish» tika izveidots 2002. gadā, un tā idejiskais tēvs ir Andrejs Eigus (1973), kurš ikdienā strādā IT jomā. Pirmos ierakstus 2002. un 2004. gadā viņš izdeva izdevniecībā «Thinner».

Jaunais albums izdots apgādā «Serein», kas bāzējas Velsā.

