Reperis un producents Fakts izdod debijas albumu

Šodien, 31. martā, hiphopa izpildītājs un mūzikas producents Fakts, īstajā vārdā Jānis Šmēdiņš, izdod savu debijas albumu «Vainīgs tu».

«Albuma koncepcija, nosaukums un tituldziesma «Vainīgs tu» runā par panākumiem, kas radušies caur zaudējumiem. Savā veidā tas simbolizē viedokli, kas parasti tiek pasniegts noliedzošā formā. Nav vērts. Kāda jēga? Tev tas neizdosies!» stāsta Fakts.

«Vainīgs tu» ir Fakta pirmais studijas albums, kas tapis laika posmā no 2016. līdz 2017. gadam. Tajā iekļauta 21 dziesma, tostarp singli «Sirds» , «Sākums», «Tā jānotiek» un jaunākais singls «Naktī». Albuma tapšanā piedalījušies viesmākslinieki - Gacho, Reiks, Trap Lov€, Pēteris Upelnieks, D.O.D., Adriana Miglāne, scratch no Dj Asprīns kā arī Markoff un Rihards Štrauss no apvienības «Augša».

Albums pieejams straumēšanas servisos «Spotify», «Deezer» un «iTunes».

Digitālā un CD versija nopērkama arī interneta vietnē http://fakts.lv.

Jānis Šmēdiņš jeb Fakts līdz šim sadarbojies, producējis un miksējis dziesmas tādiem mūziķiem un mūziķu projektiem kā Gacho, MESA, Reiks, Agnese Rakovska, Triana Park, Pēteris Upelnieks, Dvīnes u.c.

Fakts un Pēteris Upelnieks "Naktī"

