Tirdzniecībā biļetes uz pirmo festivālu «Rockin' Liepāja 2017»

Festivāla «Rockin' Liepāja 2017» paziņo, ka no 1. aprīļa sākusies biļešu tirdzniecība uz festivālu «Biļešu servisa» kasēs un internetā. Šajā laikā tiks pārdotas 500 biļetes par īpašu cenu – 20 € uz abām dienām, 11 € piektdienai, 15 € sestdienai, 80 € – VIP biļete. Organizatori iesaka neatlikt biļešu iegādi uz pēdējo brīdi, jo, kā zināms, koncertestrādē vietu skaits ir ierobežots.

Īpaša iespēja tiek piedāvāta uzņēmumiem – ja uzņēmums vēlas iegādāties saviem darbiniekiem biļetes vairumā, tad, sazinoties ar organizatoriem, ir iespēja biļetes iegādāties ar atlaidi.

Jau vēstīts, ka no 2. līdz 4. jūnijam koncertestrādē «Pūt, vējiņi!» norisināsies jauns rokmūzikas festivāls «Rockin`Liepāja 2017», kurā uzstāsies Latvijas labākie mākslinieki un viesi no Lietuvas. Festivālā uz skatuves kāps «Jumprava», «Pērkons», «Dzelzs Vilks», Igo, «Linga», «Credo», «Opus pro», Ainars Virga, «Tumsa», «Sērkociņu cehs», Johnny Salamander, kā arī Fēlikss Ķiģelis, grupa «Keksi», «Kiss Of The Dolls». Skatītājus ar rokmūziku priecēs arī Lietuvas viesi «AC/DC Tribute» un «Svaras 409» un mūsu pašmāju uzlecošās zvaigznes – liepājnieki «Flying Bra». Mākslinieku sastāvu papildinājis arī Juris Pavītols.

Vairāk informācijas festivāla mājaslapā rockinliepaja.lv. Sekojiet līdzi arī Facebook lapai, lai pirmie uzzinātu par jaunumiem un topošajām aktivitātēm, kuras organizatori sola visām paaudzēm.

