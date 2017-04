Vaikules festivālā uzstāsies Valērijs Ļeontjevs un operas zvaigznes

Ar vērienīgu atklāšanas koncertu 20. jūlijā sāksies trešais starptautiskais festivāls «Laima Rendez Vous Jūrmala», kura ietvaros kopskaitā vairāk nekā 40 izpildītāji priecēs Dzintaru koncertzāles klausītājus, informē festivāla preses dienesta pārstāve Ilze Pleša. Pirmajā dienā īpaša uzmanība tiks pievērsta Metropolitēna zvaigznēm kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri, pieredzējušajiem mūziķiem Valērijam Ļeontjevam, Valērijam Sjutkinam un Jeļenai Vaengai, kā arī jaunajiem talantiem Uzari, Justam un Dagamba.

Pārsteigumu pirmajā koncerta vakarā sola sagādāt pasaulē atzītas Ņujorkas Metropolitēna zvaigznes Hibla Gerzmava un Kristīne Opolais, kuras uzstāsies kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri.

Krievijas izcelsmes soprāns Hibla Gerzmava ir šobrīd viena no pieprasītākajām operas dziedātajām un regulāri uzstājas lielākajos opernamos, tajā skaitā Ņujorkas Metropolitēnā, Parīzes Operā, Vīnes Valsts operā, Londonas Karaliskajā Operā u.c. Viņas vokāls tiek atzīts par fenomenālu un ir izpelnījies kritiķu uzslavas.

Īpašs būs soprāna Kristīnes Opolais iznāciens. Viņa ir viena no pasaules jaunajām operas zvaigznēm, kuras uzstāšanās pēdējos gados vainagojas ar sensacionāliem panākumiem un izpelnās izcilu kritikas un skatītāju novērtējumu, bet dzimtajā Latvijā viesojas salīdzinoši reti. Opolais regulāri sadarbojas ar pasaulslaveniem diriģentiem un viesojas pasaules prestižākajos opernamos, Milānas Teatro alla Scala, Bavārijas Valsts operā u.c. Īpaša loma arī Ņujorkas Metropolitēna operai, kur maijā operdziedātāja kopā ar pasaules zvaigznēm dziedās galā koncertā, kas veltīts 50 gadiem kopš Metropolitēna opera sākusi darbu pašreizējā operas namā.

Starptautiskais festivāls «Laima Rendez Vous Jūrmala» aizsākts 2015. gadā, šogad festivāls notiks jau trešo reizi no 20.jūlija līdz 23.jūlijam. Apmeklētājus visa festivāla garumā priecēs zvaigžņu parāde ar vairāk nekā 40 iemīļotiem solistiem un kolektīviem no Latvijas, Krievijas, Ukrainas, Kazahstānas un citām valstīm, kuri tiks izziņoti tuvākajā laikā. Jau zināms, ka festivālā piedalīsies Krievijas estrādes zvaigznes Valērijs Meladze un Leonīds Agutins, kā arī Gruzijas mākslinieki Vahtangs Kikabidze un Nani Bregvadze. Savu dalību apstiprinājis arī iepriekšējā festivāla pārsteigums - Ukrainas balets «Freedom Ballet». Festivālā būs dzirdami arī Zviedrijas un Igaunijas mūziķi, savukārt plaši pārstāvēta būs arī Latvijas mūzikas skatuve, no kuras pirmie zināmie viesi ir mūziķi Intars Busulis un Jānis Stībelis.