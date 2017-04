Bauskas kantri festivāls izziņo galvenos māksliniekus

Šogad festivāls svin savu 19. pastāvēšanas gadu piedāvājot krāšņu izklaidi divas dienas no 7. līdz 8. jūlijam. Šogad festivāla galvenie mākslinieki būs Denija Lī (Danni Leigh) no ASV un Laramie Band no Somijas, kā arī šogad festivāls piedāvās plašu klāstu ar latviešu māksliniekiem.

Šogad 19.Bauskas kantri festivālā uzstāsies tādi mākslinieki kā Denija Lī no ASV, Laramie Band no Somijas, Klova & Belkin Band un Alvita no Lietuvas, kā arī grupas no Latvijas - Billy B And His Sonic Rockets, «Jauna diena», Linita un Edvīns Bauers, Mārtiņš Jātnieks, «Dakota», «Tālbraucēji», «Klaidonis», «Sestā jūdze», Aivars Birzmanis un Jānis Misiņš, kā arī būs tradicionālais līnijdeju šovs. Visa festivāla programma pa dienām un laikiem pieejama šeit:

Denija Lī dzimusi Strasburgas pilsētā Virdžīnijas štatā ASV. Strādājot par viesmīli Nešvillas Bluebird Cafe, viņa raksta dziesmas un tepat iepazīstas arī ar savu nākamo vīru Maikla Noksu (Michael Knox), kas tajā laikā bija ierakstu kompānijas Deca producents. Maikla pamudināta, Denija 1998. gadā izdod savu pirmo dziesmu albumu «29 Nights». Tas ir sākums mūziķes karjerai. Nākamajos gados viņa izdod vēl trīs albumus, tomēr ASV un Kanādas kantri mūzikas topos dziesmas no tiem paceļas tikai līdz 56. vietai. Neskatoties uz to, Denijas dziesmas tiek atzītas citviet pasaulē, tostarp Eiropā. 1999. gadā viņa tiek nominēta Britu kantri mūzikas balvai nominācijā «Rising Star Trophy». Latvijas publikai Denija ir pazīstama no Latvijas Radio 2 kantri mūzikas raidījuma un līnijdeju dziesmu izlasēm, kurās iekļautas vairākas viņas sacerētas un izpildītas kompozīcijas. Festivāla noslēgumā Denija uzstāsies kopā ar mūziķiem no ASV, tostarp savu dzīvesbiedru, kas joprojām ir daudzu pasaulē slavenu kantri mūzikas grupu, kā Montgomery Gentry un Trace Adkins producents.

Otrā festivāla galvenā grupa Laramie Band ir kantrī mūzikas grupa no Helsinkiem Somijā, ko var raksturot, kā paši saka, trīs vārdos – pieredze, jaunība un enerģija. Laramie Band formula ir divas skaistules + četri kovboji. Kopš grupas dibināšanas 2008. gadā ir nospēlēti desmitiem koncertu gan festivālos, gan dažādos pasākumos, gan TV šovos. Grupas repertuārā ir kaverversijas no tādiem kantri mūzikas māksliniekiem kā Shania Twain, Carrie Underwood, Taylor Swift, Little Big Town, Dixie Chicks, Lady Antebellum u.c. 2011. gadā tiek izdots albums ar grupas basģitārista Eku Apo dziesmām.

