Rakovska vēl neatklāj savu vizuālo tēlu Eirovīzijā

«Kopš uzvaras «Supernovā» mums ir bijis saspringts, bet reizē arī ļoti interesants laika posms – neskaitāmas reizes mēģināts priekšnesums, no jauna darināti tērpi, skatuves uzstādījums, dekorācijas, programmētas video projekcijas, veidots gaismu šovs. Paralēli tam saviesīgie pasākumi daudzviet Eiropā,» ceturtdien, 27. aprīlī, Ukrainas vēstniecības telpās, Rīgā, Kalpaka bulvārī 3, muzikālā atmosfērā notikušajā preses konferencē, atzina grupas «Triana Park» soliste Agnese Rakovska.

Latvijas delegācija uz starptautisko Eirovīzijas dziesmu konkursu Ukrainas galvaspilsētā Kijevā dosies 30. aprīlī plkst.18.15 no lidostas «Rīga». Jau nākamajā dienā, 1. maijā, «Triana Park» ar dziesmu «Line» kāps uz lielās skatuves Kijevā, lai izmēģinātu savu priekšnesumu.

A.Rakovska atzina, ka ieguldīts liels mājasdarbs, lai Eirovīzijas priekšnesumu sagatavotu augstā līmenī, un uzsvēra visas radošās komandas ieguldījumu.

Grupas līdere gan paturēja noslēpumā to, kāds būs viņas vizuālais tēls tieši lielā priekšnesuma laikā.

«Man patiess gandarījums, ka «Supernovas» konkurss trīs gadu laikā jau kļuvis par stabilu vērtību Latvijas mūzikas dzīvē, kur iesaistīti labākie industrijas spēki. To apliecina televīzijas auditorijas reitingi un spraigā mūziķu konkurence. Tas dod pārliecību, ka mēs arī uz lielās skatuves Kijevā virzām augsta līmeņa māksliniekus. Eirovīzija joprojām ir viens no visskatītākajiem mūzikas pasākumiem pasaulē un lieliska valsts vizītkarte, līdz ar to esam veltījuši visas pūles, lai sevi apliecinātu no labākās puses. Protams, šāda veida pasākumos neiztikt bez veiksmes, bet ceru un ticu, ka Latvijai atkal izdosies godam sevi parādīt un piesaistīt visas Eiropas pozitīvu uzmanību,» uzsvēra LTV valdes loceklis Programmu attīstības jautājumos Sergejs Ņesterovs.

Preses konference pirms Latvijas delegācijas došanās uz Eirovīzijas dziesmu konkursu Kijevā. Foto: Jānis Škapars / TVNET

Tāpat S.Ņesterovs pauda pārliecību, ka šis būs Latvijas spilgtākais un krāšņākais iznāciens uz Eirovīzijas skatuves kopš grupas «Prāta vētra» uzstāšanās 2000. gadā.

LTV Eirovīzijas projekta vadītāja Zita Kaminska pastāstīja, ka kopš 26.februāra vakara, kad «Triana Park» triumfēja «Supernovas» konkursā ir paveikts milzīgs darbs, lai sagatavotu augsta līmeņa priekšnesumu - radīts dziesmas videoklips, veidoti jauni tērpi, izgatavotas skatuves dekorācijas u.c. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šogad Latvijas Televīzijai un radošajai grupai bija jāsagatavo pašiem t.s. izejmateriāls grupas video vizītkartei un arī pilns grafiskais dizains skatuves ekrānu vizualizācijai.

Z. Kaminska pauda cerību, ka grupas izredzes iekļūt lielajā finālā veicina tas, ka «Triana Park» savā pusfinālā uzstāsies pēdējie, kas ļaus priekšnesumam labāk palikt skatītāju atmiņā.

«Zaļā gaisma mums ir dota,» sacīja LTV Eirovīzijas projekta vadītāja, piebilstot, ka pirmo reizi delegācija uz konkursu dodas tik plašā sastāvā.

Ukrainas vēstniecības Latvijā pirmā sekretāre Alisa Podoļaka (Alisa Podolyak) atzina, ka Ukraina, neskatoties uz valsts sarežģīto situāciju, ir pilnīgā gatava konkursu sarīkot visaugstākajā līmenī. Viņa vērsa uzmanību uz Eirovīzijas saukli «Svinēt dažādību» («Celebrate diversity»), jo tas ir viens no šā konkursa galvenajiem uzdevumiem – parādīt to, cik Eiropa ir daudzveidīga.

A.Podoļaka pauda cerību, ka jau nākamgad Eirovīzijas konkurss notiks Rīgā, vēlot «Triana Park» veiksmi un izdošanos.

Eirovīzijas dziesmu konkursa pusfināli notiks 9. un 11. maijā, bet lielais fināls – 13. maijā. «Triana Park» konkursa 1. pusfinālā 9. maijā uzstāsies ar pēdējo jeb 18. kārtas numuru. Latvijai tajā būs jākonkurē ar Zviedrijas, Gruzijas, Austrālijas, Albānijas, Beļģijas, Melnkalnes, Somijas, Azerbaidžānas, Portugāles, Grieķijas, Polijas, Moldovas, Islandes, Čehijas, Kipras, Armēnijas un Slovēnijas pārstāvjiem. Abus pusfinālus, kā arī finālu varēs vērot tiešraidē LTV1, savukārt mūziķu gaitām Kijevā būs iespēja sekot līdzi mājaslapā www.eirovizija.lv.

