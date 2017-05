Festivālā «Pagalms» uzstāsies «Manta» un «Židrūns»

Šogad jau piekto reizi Siguldas novadā 16. un 17. jūnijā norisināsies zaļākais festivāls «Pagalms», kurā galvenais uzsvars tiek likts uz Latvijā radītu un aktuālu mūziku. Kā pirmie šī gada festivāla mākslinieki tiek izziņoti: «Manta», «Židrūns», Arturs Skutelis un «Tvērumi», Čipsis un Dullais, «The Big Bluff», «Ghettozloba», «OGHRE», «Boys Will Be Boys», «Velns viņu zin» un «Elementi».

Ansamblis «Manta» aprīlī laidis klajā savu jaunāko albumu «Karaliene Anna» tumšās noskaņās un krāsainos aranžējumos. Albumā iekļautas dziesmas, kas rakstītas projektam «Buržuāziskās filosofijas marasms», kā arī «Mantas» visu laiku garākā dziesma - deviņminūtīgais disko «Pārestības» un dziesmas «Halo» 8bitu versija.

Arī neatkarīgās rokmūzikas grupa «Židrūns» nesen laidusi klajā savu jaunāko albumu pēc ilgas klusēšanas. Ierakstu «Židrūns un tas, ko nevar nest» laida klajā «I Love You Records», grupa šogad uzstājusies mūzikas konferencē «Tallinn Music Week». Šovasar «Židrūns» būs sastopams tikai divreiz, un uzstāšanās festivālā «Pagalms» jūnijā būs pirmā no tām.

Grupa "Manta". Foto: Edgars Kalmēns/TVNET

Skuteļa un «Tvērumu» jaunākais ieraksts «Audums» tiek atzīts par vienu no desmit labākajiem mūzikas albumiem 2016.gadā. Tvērumi ir dzīvas mūzikas grupa, kurā spēlē Rūdolfs Latišenko (bungas), Mārtiņš Vilnītis (bass), Dita Frīdenberga (saksofons), Alise Golovacka (klavieres, flauta) un Arturs Skutelis (balss, teksti).

Čipsis un Dullais tiek dēvēti par mūsdienīgo latviešu kantrī mūziku. No citiem kolektīviem zināmie mūziķi Mārtiņš Ābols un Ģirts Strumpmanis apvienojušies vīrišķīgi romantiskā duetā, un tādas viņu dziesmas kā «Asaras» un «Kad meitene skumst» neatstāj vienaldzīgu nevienu klausītāju.

Enerģisks rokenrola un rockabilly gars valda grupā «The Big Bluff». Puišu trio atjaunotā sastāvā iekustinās visus klātesošos, un tā būs arī viena no retajām iespējām klātienē novērtēt Latvijā radītā, inovatīvā elektriskās ģitāras pedāļa «Plus Pedal» īpatnības.

Valmieras alternative/punk grupai «Ghettozloba» raksturīgas dziesmas tikai latviešu valodā. Grupa 2014. gadā laidusi klajā albumu «Pamats sirdsmieram», bet pašlaik gatavo jaunu materiālu.

«OGHRE» ir piecu mūziķu kolektīvs, kas atjaunotā sastāvā smago mūziku spēlē kopš 2015. gada rudens. Šobrīd viņi gatavo savu pirmo albumu «Gana», kas tiks prezentēts jūnija beigās.

Festivāla koncepcijā būtiska loma ir arī jaunajiem talantiem, tāpēc programmā iekļauta jaunā grupa «Boys Will Be Boys», kas nesen laidusi klajā savu debijas EP un kuras dalībnieki zināmi no citām grupām, kā «Carnival Youth», «Pyro Trees», «Kasetes». Svaigās grupas «Elementi» sastāvu veido unikāla septiņu cilvēku kompozīcija, kuras viens no vienojošajiem elementiem ir mūzika. Savukārt, «Velns viņu zin» ir no citiem kolektīviem zināmu mūziķu apvienība post rock/stoner rock noskaņās, kurai šī būs pirmā publiskā uzstāšanās.

Festivāls «Pagalms» norisināsies 16. un 17.jūnijā «Sviestkalnos», Siguldas novadā. Festivāla programma vēl tiks papildināta un informācija par māksliniekiem sekos. Biļetes uz festivālu pieejamas vietnē www.ticketshop.lv,

