Liepājā notiks piektais skaņas mākslas festivāls «Skaņas dienas»

No 24. līdz 28. maijam Liepājā, pasākumu norises vietā «18.23», Andreja Pumpura ielā 10 norisināsies starptautiskais skaņas mākslas un elektroniskās mūzikas festivāls «Skaņas dienas» - ar izstādi, performancēm, radošām darbnīcām, koncertu un pasākumu ģimenēm ar bērniem.

Festivāls Liepājā norisināsies jau piekto reizi, un jau otro reizi tas tiek realizēts starptautiskā mērogā - tā ietvaros gandrīz nedēļas garumā nepiespiestā atmosfērā ir iespēja satikties un sadarboties jaunajiem māksliniekiem un dažādu žanru mūziķiem, skaņas mākslas un mūzikas lauka profesionāļiem un citiem interesentiem. «Skaņas dienu» aktivitātēs tiks apskatīti tādi skaņas mākslas aspekti kā eksperimentālā skaņas māksla, elektroniskās mūzikas vēsture, skaņas un telpas mijiedarbība, tās fizikalitāte; izstādē varēs apskatīt dažādus mākslas darbus, kuros skaņa izmantota kā materiāls radošām izpausmēm, kā arī noklausīties jauno Liepājas mākslinieku oriģinālkompozīcijas.

Visi interesenti ir aicināti uz izstādes atklāšanu 26. maijā pulksten 18.00. Izstādes dalībnieki ir jaunie skaņas un mediju mākslinieki no Liepājas un Nīderlandes. Izstādē ir iespējams pieteikties arī ekskursijai kuratora vadībā. Izstāde būs apskatāma 27. - 28. maijā no plkst. 12.00 līdz 18.00.

26. maijā pulksten 19.30 norisināsies atvērtais audiovizuālo, eksperimentālo performanču vakars «Nx20», kurā ir iespēja piedalīties gan jaunajiem, gan jau pieredzējušiem māksliniekiem, kuri vēlas plašākai publikai parādīt savas radošās darbības eksperimentālo pusi. Katras performances garums ir 20 minūtes bez formas vai satura ierobežojuma, izmantojot dažādus instrumentus, medijus, tehnikas. Šobrīd savu dalību ir apstiprinājuši tādi mākslinieki kā apvienība «Not Even Born Yet» - trīs jaunās mākslinieces no Liepājas, kuras savā radošajā darbībā apvieno vijoli, elektroniku un programmēšanu, Vācijā mītošā korejiešu māksliniece Hu Ui, kura sniegs futūristisku un konceptuālu performanci - sabiedrības — Zemes attiecību pētījumu, jaunais un progresīvais elektroniskās mūzikas mākslinieks Fishen (Artūrs Šēnfelds) no Liepājas un citi.

27. maijā festivāla telpās no 14.00 līdz 18.00 norisināsies skaņas mākslai veltīts seminārs, kurā piedalīsies festivāla viesi - Šons Pinčbeks (Kanāda), Hans V. Kohs (Vācija), Raimonds Mežaks (Latvija) un citi, kā arī īsu - līdz 10 minūšu - atvērto prezentāciju programma, kurā piedalīsies jaunie mākslinieki un citi interesenti. Seminārā tiks apskatītas tādas tēmas kā skaņas un tehnoloģiju arheoloģija, skaņa kā materiāls, skaņas akustiskās un fizikālās īpašības, tās uztveres teorijas, eksperimentālā mūzika un citas.

Tās pašas dienas vakarā pulksten 20.00 gaidāms festivāla centrālais notikums - dzīvās elektroniskās mūzikas koncerts «Skaņas Novakare», kurā varēs noklausīties jauno Liepājas mākslinieku skaņas kompozīciju programmu. Tās kuratori ir komponists Rolands Kronlaks un skaņas mākslinieks Artis Kuprišs. Uzstāsies arī citi Latvijas elektroniskās un eksperimentālās mūzikas pārstāvji.